Accidente Lion Air: Boeing ocultó potenciales fallos de comandos de vuelo

Credito: AFP

13-11-18.-El constructor aeronáutico Boeing ignoró información sobre los potenciales peligros asociados al sistema antibloqueo de sus 737-MAX 8 y 737-MAX 9, que pueden haber contribuido al choque mortal de un avión de Lion Air a fines de octubre, afirmó el periódico The Wall Street Journal (WSJ).



El fabricante de aviones estadounidense no hizo comentarios sobre esta información. "Estamos tomando medidas para comprender completamente todos los aspectos de este accidente", aseguró un portavoz de la compañía en una declaración escrita.



También señaló que el grupo está trabajando "estrechamente" con los investigadores y las autoridades pertinentes, y recordó que la seguridad era una prioridad.



El WSJ, que cita a expertos en seguridad involucrados en la investigación, funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) y pilotos de líneas aéreas, indicó que el sistema automatizado para prevenir el bloqueo de los modelos 737-MAX 8 y 737-MAX 9 puede "en condiciones inusuales (de vuelo) empujarlo hacia abajo inesperadamente y con tanta fuerza que la tripulación no puede volver a subirlo", generando el potencial peligro de accidente.



Este escenario se habría discutido con las empresas clientes en un boletín de seguridad solo una semana después del accidente, según el WSJ, detallando la "sorpresa de muchos pilotos" al enterarse de las noticias.



La información es aún más problemática porque los pilotos no pudieron ser entrenados en caso de un mal funcionamiento técnico.