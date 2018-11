(VIDEO) Respuesta de un bombero a Donald Trump: “Eres un idiota, deberías tomarte tiempo antes de hablar"

13-11-18.-En respuesta a los furiosos incendios que arrasaron el sur de California, el presidente Trump aprobó el viernes una medida de emergencia para proporcionar fondos federales para ayudar a combatir las llamas, reseña el portal Deadstate.



Pero en un tweet lanzado al día siguiente, Trump amenazó con retirar la ayuda, culpando a la supuesta mala “administración forestal” del estado por la destrucción. “No hay ninguna razón para estos incendios forestales masivos, mortales y costosos en California, excepto que el manejo forestal es muy deficiente”, escribió Trump el sábado.



Además de la indignación habitual difundida por varias celebridades y figuras políticas en las redes sociales, los bomberos de California compartieron sus pensamientos sobre las palabras del presidente. En un tweet del presidente de la Asociación de Bomberos de Pasadena, Scott Austin, le dijo a Trump: “con el debido respeto, estás equivocado”.



“Los fuegos en el sur de California son incendios de interfaz urbana y no tienen NADA que ver con la gestión forestal”, escribió. “Venga y conozca los hechos y ayude a las víctimas”.



También habló el presidente de la Asociación de Bomberos de California, Brian Rice, quien dijo a NBC News que los bomberos “y las comunidades en este estado merecen una disculpa” de parte de Trump. En una entrevista posterior con el canal de noticias local KCRA3, Rice se volvió un poco más específico.



Las comunidades en este estado merecen una disculpa- Brian Rice presidente de la Asociación de Bomberos de California



“Eres un idiota”, dijo Rice, refiriéndose a Trump. “Y nunca debiste decir eso, y deberías tomarte el tiempo antes de hablar. Las palabras son muy poderosas “.



We just talked with Brian K. Rice, the president of @CAFirefighters about the President Trump's tweet. Here's what he said when I asked him what he would say to the President. pic.twitter.com/2HEmEtkoG2