Trump ataca a Macron tras recibir críticas por postura nacionalista

Donald Trump y Emmanuel Macron

13 de noviembre de 2018.- El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió hoy en varios tuits contra el presidente francés, Emmanuel Macron, luego de que el mandatario galo criticó el domingo el creciente nacionalismo, una doctrina defendida por el norteamericano.



En el primero de los mensajes publicado esta mañana en Twitter, el jefe de la Casa Blanca volvió a referirse a los pronunciamientos del mandatario francés sobre la creación de un ejército europeo que garantice mayor soberanía a la región.



Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa contra Estados Unidos, China y Rusia, escribió Trump en la red de microblogging, una idea que también expresó el viernes pasado, pocos minutos después de llegar a la capital francesa y antes de reunirse con el presidente anfitrión el sábado.



Pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo funcionó eso para Francia? Comenzaban a aprender alemán en París antes de que apareciera Estados Unidos. Paguen por la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) o no!, añadió el gobernante estadounidense.



Desde que Trump realizó el primer comentario sobre el tema, medios norteamericanos como The Washington Post consideraron que su interpretación sobre los pronunciamientos de Macron era engañosa.



'Lo que Macron dijo fue ampliamente repetido por los líderes de la Unión Europea durante meses, y de hecho imita la misma demanda que Trump ha hecho por mucho tiempo: Europa debe dejar de confiar en los Estados Unidos para su propia defensa', señaló el diario.



Tenemos que tener una Europa que pueda defenderse sola, y sin depender solo de Estados Unidos, de una manera más soberana, expresó el mandatario francés en declaraciones a la cadena de radio Europe 1 la semana pasada.



El ataque de Trump contra su homólogo galo no se limitó a ese tema, sino que abarcó además asuntos como el comercio y el bajo nivel de aprobación de Macron.



Acerca del comercio, Francia produce un excelente vino, pero también lo hace Estados Unidos. El problema es que Francia nos dificulta vender vinos allí y cobra grandes aranceles, mientras que Estados Unidos facilita los vinos franceses y cobra tarifas pequeñas. No es justo, debe cambiar, manifestó.



Según el norteamericano, 'el problema es que Emmanuel tiene un índice de aprobación muy bajo en Francia, el 26 por ciento, y una tasa de desempleo de casi el 10 por ciento. Solo estaba tratando de llegar a otro tema'.



Por cierto, no hay país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa, Âíy con razón!, apuntó en lo que parece ser una respuesta directa al discurso que pronunció Macron el domingo ante más de 70 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en París para celebrar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.



El nacionalismo es una traición al patriotismo, sostuvo el mandatario galo ante Trump y los otros líderes presentes, en lo que fue visto como una referencia a la política 'Estados Unidos primero' del republicano.



'Hacer a Francia grande otra vez', añadió el jefe de la Casa Blanca en otro tuit, una alusión a su propio eslogan de campaña, 'Hacer a Estados Unidos grande otra vez'.