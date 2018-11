El presidente electo de México invitó a Cristina Kirchner a su asunción

Gran determinación democrática del pueblo mexicano que ha decidido comenzar un nuevo rumbo. Histórica elección de Andrés Manuel López Obrador.



A él y a sus compatriotas todas nuestras felicitaciones ???????? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 2, 2018

9 Nov. 2018 - La ex presidenta Cristina Kirchner recibió formalmente la invitación para asistir a la asunción del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre en el DF, lo que marca ya una distancia con la política exterior del mandatario argentino Mauricio Macri.El jefe de Estado será el anfitrión de la cumbre del G20, entre del 30 de noviembre y el 2 de diciembre, por lo que es complicada su participación en la asunción del líder de izquierda en México. Su par de los EE.UU., Donald Trump, estará solo un día en la cumbre para luego asistir a la toma de posesión de AMLO.Desde Cancillería confirmaron a El Destape que Mauricio Macri también recibió la invitación, pero no irá por la cumbre de Buenos Aires. Tampoco asistirá el canciller, Jorge Faurie, que acompañará al jefe de Estado.Fuentes vinculadas a la actual senadora nacional confirmaron a El Destape la invitación del gobierno electo de México, pero no pudieron confirmar si Cristina finalmente asistirá. La ex presidenta tiene pensado participar además de una "contracumbre" junto a Dilma Rousseff y "Pepe" Mujica.Además, Cristina deberá pedir permiso a la Justicia para poder dejar el país debido a las causas que se iniciaron en su contra. Cuando triunfó López Obrador, Cristina le envió un mensaje de felicitación.