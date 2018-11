Masiva protesta en EEUU contra Trump y el despido del fiscal Jeff Sessions

Marcha de protesta en EEUU contra Trump

9 de noviembre de 2018.- Miles de manifestantes en EEUU demandan que el presidente del país, Donald Trump, no impida las pesquisas sobre la supuesta influencia rusa en su toma de poder.



Bajo los lemas “Nadie está sobre la Ley”, “Donald Trump debe irse” y “Sin justicia no hay paz”, la protesta se ha celebrado este jueves en la ciudad de Nueva York, en el noreste, para rechazar el reemplazo del fiscal general, Jeff Sessions, quien se había recusado de supervisar la investigación por Matthew Whitaker, hombre de confianza de Trump y fuerte crítico de la investigación contra el presidente.



“Donald Trump ha designado a un cercano para supervisar la investigación Trump-Rusia del fiscal especial (Robert Mueller)”, ha denunciado el grupo activista MoveOn en su sitio web al convocar más de 900 protestas en varias ciudades de todo el país.



“Trump ha socavado la independencia de la investigación (por la supuesta influencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016). Whitaker ha públicamente trazado estrategias para sofocar la investigación y no se debe permitir que permanezca a cargo de ello”, ha agregado el grupo.



Trump solicitó la renuncia de Sessions un día después de que su formación política, el Partido Republicano perdió el control de la Cámara de Representantes frente a los demócratas en las elecciones de medio mandato en EE.UU. del pasado 6 de noviembre.



Los legisladores demócratas ya han advertido al mandatario que debe “rendir cuentas” si busca socavar la investigación del fiscal Mueller en su contra con el cese del fiscal general.



La investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller bajo el auspicio del Departamento de Justicia estadounidense, hasta el momento ha resultado en una serie de cargos criminales contra varias personas en el entorno de Trump e incrementa la posibilidad de que se inicie un proceso de destitución en su contra.



Rusia, por su parte, ha desmentido reiteradamente cualquier implicación en el sistema político estadounidense y aseguró que se trataba de una excusa para distraer al público de problemas internos más graves.