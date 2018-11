FARC denuncia plan criminal en su contra y pide reunión con Duque

9 Nov. 2018 - Según los cálculos de la exguerrilla, desde la firma del Acuerdo de Paz, han ocurrido unos 80 asesinatos en contra de excombatientes y familiares de exguerrilleros.



El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este martes lo que considera como "el inicio" de un plan criminal en contra de los miembros de la colectividad y solicitó una reunión con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para exponer sus preocupaciones frente a la situación.



En un comunicado, firmado por el Consejo Político Nacional del partido, se hace referencia a hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre, en Medellín, en donde Fancy Urrego, miembro de la FARC, sufrió un atentado por parte de cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos, en momentos en los que salía de su residencia en el barrio Belén de Nubia.



De acuerdo con el comunicado hubo "un intercambio de disparos con los integrantes de su esquema de seguridad, afortunadamente sin consecuencias que lamentar". No obstante, a raíz de este hecho, la FARC señaló que era necesario llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con sus integrantes.



Las cifras que expone el partido político de la exguerrilla indican que han ocurrido por lo menos 80 asesinatos de excombatientes y familiares desde que se firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno y que no ha habido mayor interés por parte de las autoridades para esclarecer esos crímenes.



"Hace pocos días recibimos información de que los organismos de inteligencia de la policía habían detectado planes para atentar contra los dirigentes del partido FARC. Todo indica que lo ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Medellín, es el inicio de dicho plan criminal, por lo que exigimos del Gobierno y el Estado colombiano, mayor celeridad en el esclarecimiento de estos hechos", dice el comunicado.



Además de la reunión con el presidente Duque, para evaluar de manera conjunta las medidas de seguridad de los miembros del nuevo partido político, también hicieron un llamado a la Misión de la ONU en Colombia, los países garantes, la comunidad internacional, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que estén atentos a los que sucede con los miembros de la FARC.



"Hacemos un llamado a todos los partidos políticos, a los distintos sectores sociales, a los medios de comunicación y fuerzas vivas de la nación a expresar su rechazo a este tipo de agresiones (...) Colombia no puede permitir que se repita el genocidio de la Unión Patriótica", finaliza la declaración.

