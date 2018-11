EEUU: Demócratas exigen audiencias para investigar despido del Fiscal General Jeff Sessions

Jeff Sessions

Washington, noviembre 9 - Legisladores demócratas exigieron audiencias de emergencia en la Cámara de Representantes para investigar el despido del fiscal general Jeff Sessions por parte del presidente Donald Trump, y calificaron la medida como un esfuerzo para socavar una pesquisa sobre la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016.



Trump forzó la renuncia de Sessions el miércoles, un día después de las elecciones en las que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes pero consolidaron su mayoría en el Senado.



En una carta que dice que la medida deja al país “al borde de una crisis constitucional”, los demócratas de la Comisión Judicial de la Cámara baja exigieron que el presidente republicano del panel, Bob Goodlatte, solicite una legislación bipartidista para proteger al fiscal especial Robert Mueller de cualquier esfuerzo por impedir la investigación.



Una portavoz de Goodlatte no hizo comentarios sobre la carta.



Mueller investiga la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones del 2016 y cualquier colusión de la campaña de Trump con Moscú. El mandatario, que niega los cargos, dice que el proceso es una caza de brujas y criticó en repetidas oportunidades a Sessions por haberse recusado del caso el año pasado.



Trump nombró a Matthew Whitaker, jefe de personal de Sessions, como fiscal general interino, y dijo que pronto designará un reemplazante permanente, que debe ser aprobado por el Senado.



Esa decisión provocó críticas de los demócratas porque Whitaker, quien ahora asumiría la responsabilidad de supervisar a Mueller y su investigación, dijo que el proceso sobre Rusia no debería tener tanta relevancia.



Por otra parte, un grupo de legisladores demócratas pidieron en una carta que Whitaker se recuse para que la investigación de Mueller se mantenga bajo la supervisión del fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien estaba encargado del proceso debido a la recusación de Sessions.



Whitaker no tiene intención de rehusarse a supervisar la investigación de Mueller, informó el Washington Post. Reuters no pudo confirmar el reporte.



Los demócratas también dijeron que quieren que el Departamento de Justicia proteja la integridad de la investigación de Mueller y preserve los documentos pertinentes.



Cuando los demócratas tomen el control de la Cámara, lanzarían numerosas investigaciones de Trump y su Gobierno.