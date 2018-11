Critican a Maluma por su foto con el presidente de Colombia

8 Nov. 2018 - Maluma recibió duras críticas tras publicar una fotografía en sus redes sociales con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque.El cantante colombiano compartió la imagen en su cuenta Instagram con un mensaje en el que agradeció la invitación y anunció proyectos venideros con la presidencia y su fundación El arte de los sueños.“Hoy tuve la oportunidad de conocer a el señor presidente @ivanduquemarquez. Gracias por esta gran invitación; que honor y que orgullo saber que compartimos tantos ideales y el primordial, trabajar por la juventud de nuestro país. Se vienen proyectos muy importantes con @elartedelossuenos y la presidencia!”, rezó el texto.Ante la publicación de la foto, fans del cantante expresaron su opinión en los comentarios. “Definitivamente no es nada para enorgullecerse, da mucha lástima, debería pensar en sus fans jóvenes que no tienen oportunidades de estudio”, “Y en este preciso momento me dejaste de caer bien”, “Sobretodo trabajar por la juventud! ¡Quitándole presupuesto a la educación pública? Como se logra eso”, dijeron.