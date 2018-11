EEUU: La Casa Blanca prohíbe la entrada al periodista contra el que arremetió Trump

Trump carga contra un periodista de la CNN

Washington, noviembre 8 - La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha informado de que han vetado la entrada al periodista de la cadena de televisión estadounidense CNN Jim Acosta, quien ha protagonizado un enfrentamiento verbal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de una rueda de prensa.



"Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca ha suspendido la entrada al reportero involucrado hasta nuevo aviso", ha señalado Sanders a través de su cuenta en la red social Twitter.



Tras un pequeño choque entre Acosta y Trump, el periodista ha intentado formular una última pregunta sobre la investigación por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que catapultaron a Trump a la Casa Blanca, pero no ha podido. "Ya está bien (...) Quitadle el micro", ha sentenciado Trump. Ante las directrices del mandatario, una trabajadora de la Casa Blanca finalmente ha retirado el micrófono del reportero de la CNN.



Por su parte, Sanders ha manifestado que el mandatario defiende la prensa libre y que está dispuesto a contestar "preguntas difíciles hacia sobre él y su Administración".



Sin embargo, ha añadido que "nunca toleraremos que un reportero ponga sus manos sobre una mujer joven que está tratando de hacer su trabajo como interna de la Casa Blanca", algo a lo que el reportero ha contestado diciendo: "Esto es una mentira".



"Esta conducta es absolutamente inaceptable. También es completamente irrespetuoso para los compañeros del periodista por no darles la oportunidad de hacer una pregunta", ha añadido.



El propio Acosta ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social Twitter, en el que mostraba cómo un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos le niega la entrada a la Casa Blanca y le pide que le devuelva la credencial.



La CNN ha afirmado que el veto de entrada a su reportero se ha hecho "en represalia a sus desafiantes preguntas en la rueda de prensa" y ha recalcado que Sanders ha mentido. "Ha proporcionado acusaciones fraudulentas y citado un incidente que nunca sucedió", ha señalado la cadena en un comunicado.



"Esta decisión sin precedentes es una amenaza para nuestra democracia y el país merece algo mejor", ha manifestado CNN, añadiendo que apoya totalmente a Acosta.



En continua lucha con la prensa



No es el primer incidente de Trump con la prensa. A principios de octubre el presidente estadounidense le espetó a la periodista Cecilia Vegas de la cadena ABC News: "Ya sé que no estás pensando, nunca lo haces".



El enfrentamiento ocurrió un mes después de que la ONU alertase de que la libertad de prensa estaba quedando bajo amenazada en EEUU por la actitud de Trump. Entonces ya se habían publicado las editoriales de más de 300 periódicos en contra de los ataques y amenazas reiterados del presidente.



Hace dos días que las cadenas estadounidenses NBC, CNN y hasta la conservadora Fox News, se negaron a emitir un anuncio racista de la campaña de Trump antes de que el partido Demócrata se hiciese con la cámara de Representantes.