(AUDIO) Chile: Sebastián Piñera enfrenta paro nacional activo

8 Nov. 2018 - El vicepresidente de comunicaciones Central Unitaria de trabajadores (CUT), Eric Campos , informó que el paro nacional programado para el jueves 8 de noviembre va en contra de las reformas y políticas impulsadas por el presidente chileno, Sebastián Piñera.



Durante una entrevista vía telefónica en el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio de Sur, Campos explicó que las políticas y reformas presidenciales tienen como objetivo eliminar los derechos a los trabajadores chilenos, “en especial hay un proyecto de reforma tributaria que favorece a los sectores empresariales y dueños del país para reducirles el pago al fisco”.



El también presidente del sindicato del metro de la ciudad, reveló que se estudia una reforma que profundizará la administración privada de los fondos de pensiones, que tiene como fin amarrar a los trabajadores a pensiones miserables, “ya que estos durante su vida útil laboral no logran juntar dinero suficiente para tener una vejez digna”,



De igual manera agregó que el país suramericano, se impulsa una reforma laboral que intenta afectar el derecho a huelga otorgando el poder de negociación colectiva a grupos criminales y armados del empresariado chileno para debilitar el poder sindical.



“Este es un primer paro nacional una primera advertencia para obligar al gobierno a sentarse a la mesa con los representantes laborales, para que los proyectos de ley vayan con la consulta de los trabajadores y trabajadoras” afirmó el entrevistado.



“El día del paro no debe ser un día normal, tenemos una gran variedad de actividades y estamos en condiciones de parar algunas industrias”, añadió el entrevistado.



Para culminar la entrevista vía telefónica en el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio de Sur, Eric Campos vicepresidente del sindicato del Metro en la ciudad de Chile, se dirigió al resto de los sectores sociales de la región.



“ El fascismo puede acceder al poder a través de la vía democrática, quedo demostrado con los recientes resultados electorales en Brasil” , afirmó.



Mencionó que el nuevo panorama político de la región debe obligar a los sectores de trabajadores y a los partidos progresistas a territorializar la lucha, no basta con redistribuir los ingresos también es necesario darle horizonte estratégico a la lucha política, en Brasil existe una alerta que hace necesario articular un proyecto contra el fascismo y que permita la garantía de los deberes y derechos a los trabajadores.





