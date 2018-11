Alexandria Ocasio-Cortez se convierte en la congresista más joven de la historia de EEUU

Alexandria Ocasio-Cortez

Washington, noviembre 7 - Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven en la historia de Estados Unidos. La política, de 29 años, representará al distrito 14 de Nueva York en la Cámara de Representantes.



Ocasio-Cortez es hispana oriunda del Bronx y su madre es de Puerto Rico.



"Yo he nacido en este barrio y votar y tener mi nombre en este papel es algo increíble, no hay palabras", ha afirmado en español la política del ala izquierda del Partido Demócrata en Nueva York, al agregar que su victoria es "algo muy especial" y "un momento muy emocionante" para ella y su madre.



Ocasio-Cortez todavía sigue pagando su deuda universitaria y no contaba con seguro médico cuando ganó las primarias.



Estados Unidos ha celebrado elecciones legislativas este 6 de noviembre, a mitad del mandato de Trump.



Estos comicios se llevan a cabo cada cuatro años el segundo martes de noviembre y los votantes norteamericanos eligen a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, los dos organismos que componen el Congreso de EE.UU. Sus resultados son muy importantes para la Administración, ya que condicionan la segunda mitad del mandato de cada presidente.