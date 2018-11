EEUU: Grupos activistas en alerta por obstáculos e intimidaciones a votantes en elecciones legislativas

Referencial Credito: Web

06-11-18.- Grupos activistas en Estados Unidos están en alerta por las formas en que podrían reprimirse los sufragios en las elecciones legislativas del martes, porque las quejas sobre problemas de registro, equipos defectuosos e intimidación han sido una característica de las votaciones que comenzaron el mes pasado, reseñó la agencia Reuters.



Los demócratas y los grupos de defensa dicen que han estado lidiando con una serie de restricciones en este ciclo electoral de mitad de mandato, que determinará si los republicanos mantienen o no el control de la Cámara de Representantes y el Senado y qué partido gana las gobernaciones de 36 estados.



Dakota del Norte introdujo un requisito de identificación de votantes que los nativos dicen que los discrimina. Kansas y Georgia trasladaron los centros de votación, mientras que los cambios en las leyes de registro de Tennessee llevaron a que se eliminara a muchas personas de las listas para sufragar.



Los grupos de defensa de minorías dijeron que los cambios atentan contra personas que podrían apoyar a los candidatos demócratas.



Cada secretario de estado de los estados más disputados ha dicho que los cambios se realizaron para impedir el fraude electoral y debido a restricciones presupuestarias, no para suprimir la votación. Estudios independientes han encontrado que el fraude electoral es extremadamente raro en Estados Unidos.



Las elecciones del martes, vistas como un referendo sobre el mandato del presidente Donald Trump, han sido retratadas por los republicanos y los demócratas como críticas para el futuro del país.



El tenso ambiente político ha provocado un aumento en el interés de las personas que se ofrecen para ayudar a la monitorización de los centros de votación.



El tráfico de la línea de atención telefónica en las últimas semanas fue más alto que en las elecciones de 2014, dijo Marcia Johnson-Blanco, funcionaria del Comité de Abogados por los Derechos Civiles.



La entidad Common Cause dijo que ha inscrito más de 6.500 voluntarios, en comparación con 3.000 en las elecciones presidenciales de 2016. “Este trabajo es muy necesario, ahora más que nunca”, sostuvo dijo la presidenta del organismo, Karen Hobart Flynn.