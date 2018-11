Fox News, NBC y Facebook retiran publicidad de Donald Trump sobre inmigrantes latinos

Washington, noviembre 6 - Las cadenas Fox News y NBC, y más tarde la red Facebook, dieron de baja el lunes una publicidad de la campaña electoral de Donald Trump que compara a un criminal mexicano con los migrantes de la caravana en ruta hacia Estados Unidos.



"Tras examinar el tema, Fox News retiró la publicidad ayer (domingo) y ya no aparecerá ni en Fox News ni en Fox Business Network", indicó la presidenta de venta de espacios publicitarios de la cadena conservadora, Marianne Gambelli.



Interrogado al respecto el lunes, el presidente Trump dijo que no estaba al tanto. Pero cuando los periodistas insistieron sobre esta publicidad chocante, respondió: "Muchas cosas son chocantes. Vuestras preguntas son chocantes".



La propaganda, que la cadena CNN se había negado a difundir por considerarla racista, también fue retirada de su plataforma por Facebook, confirmó la red social.



El aviso comienza con imágenes de Luis Bracamontes, un ciudadano mexicano condenado a muerte en abril pasado por el asesinato de dos policías de Sacramento, la capital de California, en 2014.



El caso atrajo la atención de los medios y la opinión pública por la gravedad de los hechos, pero también porque el acusado recibió el veredicto de culpable riendo y prometiendo que se escaparía de la cárcel para "matar pronto a más policías".



Las imágenes de la publicidad muestran partes de esta escena, junto a mensajes como "Los demócratas lo dejaron entrar a nuestro país" y "Los demócratas lo dejaron quedarse".



Luego encadena directamente imágenes de las caravanas de inmigrantes centroamericanos que están intentando llegar a la frontera de Estados Unidos desde México.



La publicidad muestra también escenas de inmigrantes que derriban puertas con rejas.



"¿Quiénes más que los demócratas los dejarían entrar?", pregunta el aviso, evocando el escenario de una victoria electoral de los demócratas en las elecciones de medio mandato de este martes.



NBC siguió el mismo camino que Fox y Facebook.



"Nos dimos cuenta de la naturaleza poco delicada de esta publicidad", dijo a CNN un portavoz de NBC.



CNN se negó desde un comienzo a difundirla, lo cual fue denunciado el sábado por Donald Trump Jr., hijo del presidente republicano.



"Imagino que solo pasan informaciones falsas y no hablarán de las verdaderas amenazas que no sirven a sus planes", dijo.



"CNN mostró claramente en su cobertura editorial que esta publicidad es racista", dijo por su parte la cadena. "Cuando nos propusieron pagarnos para difundirla, nos negamos".

