Irán: Estamos en “situación de guerra” por sanciones de EEUU

Bandera de Irán Credito: Archivo

Teherán. 5 de Noviembre - Estados Unidos reimpuso el lunes todas las sanciones contra Irán que habían sido suspendidas como parte del acuerdo nuclear del 2015 con potencias mundiales, afectando todavía más la ya debilitada economía de la República Islámica en lo que el presidente Hasán Ruhani describió como una “situación de guerra”.



Irán transmitió por televisión ejercicios de defensa aérea en vivo que mostraban a soldados celebrando la caída de un dron, pero se ha reservado de cualquier respuesta militar a los esfuerzos de Estados Unidos de restringir sus “actividades malignas” en el Medio Oriente. Aunque previamente advirtió que ampliaría su programa nuclear, Irán todavía honra el pacto que ahora limita el enriquecimiento de uranio, según Naciones Unidas.



Mientras los funcionarios iraníes adoptaban un tono marcial, se podía sentir la tensión en las calles de Teherán. Se permeaba en las tiendas que han sido vaciadas por la rápida devaluación de la moneda del país. Se sentía en las filas de las casas de cambio. Y se escuchaba en el estrés de las voces de las personas que intentaban comprar medicamentos.



“Cuando aumentó el dólar, los precios subieron en un 80%”, dijo un hombre que se identificó como Amidi, quien sufre de enfermedades mentales y tiene un hijo con cáncer. “No he tomado mis medicamentos en dos meses porque no me alcanza”.



El Departamento del Tesoro impuso sanciones a más de 700 iraníes, así como a organismos, aeronaves, embarcaciones e individuos vinculados a iraníes. Entre ellos, se encuentran 50 bancos y subsidiarias, más de 200 personas y barcos, la aerolínea estatal Iran Air y más de 65 de sus aviones.



Las nuevas sanciones afectarán principalmente a la industria petrolera de Irán, que representa una fuente crucial de divisas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a la prensa en Washington que las sanciones ya le habían costado a Irán la venta de más de un millón de barriles de crudo al día.



“Nuestro objetivo es hacer que el régimen iraní carezca de los ingresos que utiliza para financiar las actividades violentas y desestabilizadoras a lo largo del Medio Oriente y, de hecho, en el mundo”, dijo Pompeo. “El régimen iraní tiene una opción: puede dar un giro de 180 grados en sus medidas ilegales y actuar como un país normal, o puede ver cómo se desmorona su economía”.



El gobierno del presidente Donald Trump, quien en campaña prometió deshacer el acuerdo nuclear, insiste que no busca un “cambio de régimen” en Irán con las sanciones, sino que quiere que Irán cambie radicalmente sus políticas, incluido su apoyo a grupos milicianos de la región y el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance.