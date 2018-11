Trump eximirá temporalmente a China, India y Japón de sanciones petroleras contra Irán

Credito: Web

05-11-18.-Estados Unidos va a eximir temporalmente a China, India y Japón de las sanciones que pesan sobre el petróleo iraní, anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien prometió que Washington va a ser "implacable" a la hora de presionar a Teherán, reseña la agencia AFP.



Washington restableció el lunes las últimas sanciones contra Irán que habían sido levantadas en el marco del acuerdo nuclear contra Irán, del cual el presidente estadounidense, Donald Trump se retiró en mayo, indicó AFP.



Pompeo enumeró una lista de ocho países que van a gozar un aplazamiento: China, India, Italia, Grecia, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Turquía.



Este régimen de derogación es similar al que Estados Unidos practicó entre 2012 y 2015 antes del acuerdo nuclear de 2015 bajo el gobierno de Barack Obama.



En ese momento, China, Turquía, Corea del Norte, Japón y Taiwán no fueron objeto de sanciones, en particular, porque estaban reduciendo de manera gradual sus importaciones de crudo iraní.



"Si tratan de evadir nuestras sanciones, vamos a tomar acciones para interrumpir sus actividades una y otra vez, la presión máxima que ejerce Estados Unidos no va a hacer más que aumentar, y las empresas en todo el mundo tienen que saber que vamos a aplicar estrictamente las sanciones", dijo por su parte el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la misma conferencia de prensa.



Las exportaciones de petróleo, que representan el 40% de los ingresos estatales de Irán según el Banco Mundial, disminuyeron de 2,5 millones de barriles diarios a 1,6 millones en septiembre.



El primer mercado del petróleo iraní es el chino, seguido de la Unión Europea, de la India y Turquía. Japón y Corea del Sur han reducido sus importaciones casi a cero.



Donald Trump esta confiado de que la presión económica forzará a los iraníes a aceptar sus condiciones para un nuevo acuerdo nuclear permanente, el texto de 2015 solo establece condiciones para 10 o 15 años.