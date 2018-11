Partidarios de Bolsonaro hacen circular una lista de "enemigos comunistas" en Brasil

Río de Janeiro, noviembre 4 - Seguidores del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, publicaron en las redes sociales una lista que estigmatiza a más de 700 "enemigos" del ultraderechista.



A través de WhatsApp los partidarios del ex capitán del Ejército brasileño llaman al boicot de personalidades del mundo del cine, periodistas, escritores y artistas, que expresaron su oposición a Bolsonaro durante la última campaña presidencial.



Los señalados en el listado fueron firmantes del manifiesto "Democracia Sí" que en la antesala de la elección alertaba sobre el riesgo democrático en el país suramericano e invitaba a sumar fuerzas en defensa de la libertad y la tolerancia.



Entre los declarados "enemigos comunistas" por los partidarios del ultraderechista, se encuentran las actrices Camila Pitanga y Patrícia Pillar, el periodista y escritor Fernando Morais, y los cantantes Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil.



El listado de famosos que circula en las redes está acompañado de un mensaje que invita a añadir más nombres: "Artistas que se manifestaron contra la voluntad del pueblo, pues maman del dinero público! Si faltó alguno, añada el nombre y pase adelante. La orden es boicotear esos pilantras".



"Denuncien su material en las redes como contenido de odio y abusivo, no compren sus libros, discos, no asistan a sus obras, ni vean sus programas ni lean sus columnas. No compren nada que tenga que ver con ellos", agrega el mensaje.



Según el presidente de la Asociación Nacional de los Defensores Públicos Federales de Brasil, Igor Roque, los mencionados en la lista pudieran iniciar procesos en la justicia por "ofensa al honor" contra las personas que esparcieron los mensajes.

