Canciller Arreaza acusó al presidente colombiano de ser “un vividor del sistema multilateral”

03-11-18.-El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó hoy al presidente de Colombia, Iván Duque, de haberse convertido en un “experto vividor del sistema multilateral”, luego de que Bogotá pidiera a la comunidad internacional que done recursos para atender a los venezolanos que huyen de su país por la crisis.“El señor @IvanDuque se ha convertido en experto ‘vividor’ del sistema multilateral. Colombia tiene récord en recibir recursos y ‘darles otro uso’. Para parar la violencia, las drogas, negociar la paz, ahora migración. Hay más drogas, más violencia y no respetan los acuerdos de paz”, dijo Arreaza en un mensaje a través de su cuenta en la red social en Twitter.El viernes, en la presentación del informe “Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo”, un documento del Banco Mundial (BM), el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, abogó porque la comunidad internacional done recursos para atender la migración venezolana, reseñó la agencia Efe.“Conseguir que la comunidad internacional disponga de unos recursos con carácter de donación para poder hacer intervenciones humanitarias urgentes en varios puntos críticos y definir rápidamente la estructura financiera regional de manera que cada uno de los países afectados por la crisis de migración puedan acceder a esos recursos”, explicó Trujillo.Según el documento del BM, atender a los venezolanos le supone a Colombia un gasto de entre el 0,23 % y el 0,41 % del PIB del país.De acuerdo con los datos divulgados por la ONU, más de 2,3 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años huyendo de la severa crisis política y económica que atraviesa la nación con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta.El Gobierno colombiano aseguró el miércoles que, de acuerdo con cifras de organismos internacionales, de este número, el 50 % se encuentra en Colombia, y cifró en 1.032.000 los refugiados.