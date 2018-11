Murió la niña que se convirtió en el rostro de la hambruna de Yemen

Imagen de la niña de Yemen, publicada por el New York Times Credito: NYT

03-11-18.-Amal Hussein, la niña yemení de siete años cuya fotografía se convirtió en un símbolo de la guerra en Yemen, ha muerto. La impactante fotografía, tomada por el reportero gráfico Tyler Hicks, ganador del Premio Pulitzer, fue publicada en la portada del diario The New York Times.



La cruda imagen de la niña desnutrida, mientras permanecía tendida en una cama de una clínica móvil de la Unicef en Aslam, Yemen, dio la vuelta al mundo.



Ahora, según ha informado el Ministerio de Salud de la nación, se ha sabido que la niña falleció el 26 de octubre, debido a una malnutrición aguda grave, tan sólo una semana después de la publicación del reportaje.



La madre de Amal Hussein, Mariam Ali, confesó a The New York Times que tenía el corazón "roto". "Amal siempre estaba sonriendo. Ahora, estoy preocupada por mis otros hijos", relató al periódico en una entrevista telefónicaAmal Hussein se ha convertido en el rostro del conflicto de Yemen, una terrible guerra civil que ha empujado a millones de personas a encontrarse al borde de la inanición.



El conflicto ya dura tres años y ha provocado más de 10.000 muertos. En él se enfrentan la coalición que lidera Arabia Saudí, apoyada por EEUU, con los hutíes alineados con Irán en una guerra que está devastando el país. "La amenaza de hambruna es muy real y existe el riesgo de que se duplique el número de personas en Yemen que están en peligro de morir de hambre.



Ese es el factor urgente aquí", aseguró el enviado de la ONU a Yemen, Martin Griffiths, en declaraciones a la CNN.