Presidente electo de Brasil amenaza con romper relaciones diplomáticos con Cuba

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro Credito: Archivo

Brasilia, 02 de Noviembre - El presidente electo de Brasil, el ultra derechista Jair Bolsonaro, dijo que no tiene sentido mantener relaciones diplomáticas con Cuba porque el Gobierno del país caribeño pisotea los derechos humanos y no hay negocios para hacer con la isla "dirigida por comunistas".



En una entrevista publicada el viernes por el periódico Correio Braziliense, Bolsonaro criticó el programa Mais Medicos, bajo el cual 11.420 doctores cubanos trabajan en zonas pobres o remotas de Brasil.



Dijo que el 75 por ciento de los salarios de los médicos se le pagaba al Gobierno cubano y que sus hijos no tenían permitido reunirse con ellos en Brasil, citando el caso de una doctora cuyos tres niños pequeños tuvieron que quedarse en la isla.



“Eso es sencillamente una tortura para una madre”, dijo Bolsonaro. “¿Podemos mantener relaciones diplomáticas con un país que trata a su gente de esa manera?”, agregó el presidente electo en el reciente balotaje.



Según Bolsonaro, el programa iniciado por la expresidenta izquierdista Dilma Rousseff para brindar atención médica en áreas donde los doctores brasileños no querían atender, podría continuar, pero los médicos cubanos tendrían que recibir su salario completo y tener a sus hijos con ellos.



Bolsonaro, quien fue elegido la semana pasada y asumirá el cargo el 1 de enero, promete el cambio más grande en la política exterior brasileña en décadas.



El futuro mandatario buscará relaciones más estrechas con Estados Unidos, y confirmó el jueves que planea seguir el ejemplo del presidente Donald Trump y trasladar la embajada de Brasil en Israel a Jerusalén.







Reporte de Anthony Boadle; editado en español por Ana Laura Mitidieri