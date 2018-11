Banco ruso Gazprombank niega participación en caso de corrupción que involucra a Pdvsa

El banco ruso Gazprombank Credito: web

Washington, 2 de Noviembre - El banco ruso Gazprombank dijo el viernes que no tuvo ningún papel en un caso de corrupción que involucra a la energética estatal venezolana PDVSA.



Abraham Ortega, exejecutivo financiero de PDVSA, aceptó 5 millones de dólares en sobornos de una petrolera francesa y de un banco ruso, según indicaron el miércoles en un comunicado fiscales de Estados Unidos en Florida, quienes no mencionaron a ninguna de las compañías.



El jueves, una fuente con conocimiento del tema dijo que las compañías aludidas eran la petrolera anglofrancesa Perenco y la financiera rusa Gazprombank.



“Gazprombank niega la información de cualquier conexión entre el banco y/o cualquiera de los grupos de compañías del banco a un supuesto lavado de dinero por 1.200 millones de dólares, así como a supuestos casos de corrupción en PDVSA”, dijo la empresa en un comunicado.



“Gazprombank no recibió ninguna solicitud ni notificación oficial de las autoridades judiciales de Estados Unidos”, agregó la entidad.



En su comunicado del miércoles, los fiscales dijeron que Ortega, a cambio del soborno, ayudó a las firmas a obtener el “estado de prioridad” para prestar dinero a empresas conjuntas en las que eran socios minoritarios de PDVSA.



Gazprombank dijo que había estructurado un préstamo de financiamiento de inversiones de capital y costos operacionales de su empresa conjunta Petrozamora con PDVSA en 2013, “bajo las condiciones del mercado, sin ninguna preferencia del lado venezolano”.



“Dicha estructura de financiamiento no difiere de la práctica de financiación habitual de los inversionistas extranjeros”, dijo Gazprombank en un comunicado.



En 2013, PDVSA dijo que había firmado un acuerdo con Gazprombank por 1.000 millones de dólares de financiamiento para Petrozamora.



Perenco se negó a hacer declaraciones públicas el jueves, mientras que PDVSA no ha respondido a las solicitudes de comentarios.







Editado en español por Ana Laura Mitidieri