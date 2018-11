Trump recurre a la serie 'Game of Thrones' para amenazar a Irán con sanciones. "Sanctions Are Coming"

02-11-18.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este viernes a la estética de la serie de Game of Thrones para advertir a Irán a través de las redes sociales de la inminente imposición de sanciones el próximo lunes, reseñó la agencia Efe.El mandatario publicó este viernes en su cuenta personal de Twitter una imagen en la que se puede ver a Donald Trump con semblante serio y gesto imponente, con un texto sobrescrito en una tipografía gótica similar a la de la popular serie Game of Thrones (Juego de Tronos): "Sanctions are coming", "Se acercan las sanciones".Esta es una referencia al clásico "Winter is coming" (se acerca el invierno), que tantas veces han pronunciado los personajes de la serie a lo largo de sus siete temporadas.Justo debajo de este lema se puede leer la fecha del 5 de noviembre, cuando entrarán en vigor las sanciones, que tienen por objetivo "privar a Irán de los recursos que le permiten financiar el terrorismo en el mundo", explicó hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una rueda de prensa telefónica.Estas sanciones serán, según Pompeo, "las más duras de la historia" a ese país y con ellas Washington pretende cercenar los ingresos de Irán procedentes del petróleo.Se espera que a las 00.01 del lunes 5 de noviembre (04.01 GMT), el Ejecutivo estadounidense impondrá esta nueva ronda de sanciones a Irán, que incluirán la venta de petróleo, la prohibición a las transacciones financieras con su Banco Central y restricciones para el sector portuario iraní.