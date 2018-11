Bolsonaro quiere trasladar a Jerusalén la embajada de Brasil en Israel

1 Nov. 2018 - El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró a un diario israelí que tenía la intención de trasladar la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.



Interrogado por el diario Israel Hayom sobre sus planes de trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén, una idea mencionada durante su campaña electoral, Bolsonaro estimó que Israel debía ser libre para elegir su capital.



"Cuando me pedían, durante la campaña, si lo haría cuando fuera presidente, yo respondía 'sí, son ustedes los que deciden cuál es la capital de Israel, no las otras naciones'", declaró en una entrevista publicada el jueves por este diario favorable al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



El ultraderechista Jair Bolsonaro, de 63 años, ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, a pesar de haber suscitado fuertes críticas con sus comentarios machistas, homófobos y racistas.



Netanyahu ha estimado que la victoria de Bolsonaro "conduciría a una gran amistad entre (sus) pueblos y al refuerzo de las relaciones entre Brasil e Israel". Un responsable de su oficina dijo a la AFP que el primer ministro asistirá "muy probablemente" a la ceremonia de investidura en Brasil.



La cuestión de la ubicación de las embajadas en Israel es un tema muy controvertido.



El Estado hebreo considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro Estado.



Para la comunidad internacional, el estatuto de la Ciudad Santa tiene que negociarse entre las dos partes, y las embajadas no tienen que instalarse allí hasta que no se haya alcanzado un acuerdo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió en diciembre de 2017 con décadas de diplomacia al reconocer Jerusalén como capital de Israel. Desde entonces, el presidente palestino, Mahmud Abas, puso fin a todas las relaciones con la administración Trump.



Luego de Estados Unidos mudaron su embajada Guatemala y Paraguay, aunque este último país semanas atrás dio marcha atrás y regresó su delegación a Tel Aviv.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 336 veces.