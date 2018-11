Al exilio periodista Hondureño que acompañó éxodo migrante

Bartolo Fuentes periodista y exdiputado de "Libertad y Refundación". Credito: AlbaTV

1 Nov. 2018 - El periodista y exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, informó ayer en sus redes sociales, que su salida al exilio responde a una campaña de persecución que emprendió el gobernante Partido Nacional, por lo que el comunicador no se siente con garantías de seguir viviendo en Honduras.



El partido de Gobierno, se inventó un “complot político” que acusó a Fuentes de alterar la paz y gobernabilidad del país al organizar la caravana, donde hasta se vinculó al presidente venezolano Nicolás Maduro de financiar la organización del éxodo migrante, sin pruebas que confirmen la teoría.



Fuentes, en su labor como periodista, acompañó desde el domingo 14 de octubre a los más de tres mil hondureños que optaron por buscar una mejor vida en Estados Unidos, adonde llegarán a pedir asilo porque ya consideran que ante la crisis humanitaria actual, su país ya es inhabitable.



El impacto de la caravana cautivó al mundo, la prensa internacional informó sobre las razones de la masiva migración que impulsó a más de 14 mil hondureños y otros miles de centroamericanos a buscar llegar a EE.UU., Fuentes, fue detenido en Guatemala días más tarde luego de que el Gobierno, en colaboración con la Embajada de EE.UU. emitieran una alerta internacional con la teoría de que el periodista lideró la huida de la población.



El viernes 20 de octubre, Fuentes fue retornado al país, y la amenaza de una judicialización se hizo presente luego de que el Gobierno pidiera al Ministerio Público una investigación.



El comunicador público en sus redes sociales que optó por salir de Honduras porque la persecución política amenaza su seguridad. “Este martes 30 de octubre he salido de Honduras hacia El Salvador por la Aduana de El Amatillo”. Agregó que cuando se formó en la fila, un empleado de Migración salió a tomar fotografías a su persona y a quienes le acompañaban.



Declaró que cuando llegó a la ventanilla para el chequeo de salida “me atrasaron el trámite porque aparecía una alerta de salida en la computadora”. Ante eso, el periodista consideró que ambas acciones eran parte de la intimidación y persecución de las autoridades.



Fuentes prosiguió diciendo que “por orientaciones de los organismos de Derechos Humanos he decido abandonar temporalmente el país”. Y añadió que según información extraoficial, el Gobierno “ya entregó un expediente al Ministerio Público (Copias de articulos periodísticos, publicaciones de redes sociales y declaraciones de funcionarios gubernamentales) y aceleradamente buscan la mínima excusa para librar un requerimiento fiscal y conseguir una orden de captura”.



Alegó que dichos documentos carecen de pruebas y fundamentos, “pero quieren ponerme tras las rejas para mostrar al gobierno de los Estados Unidos su "eficiencia en combatir la migración irregular" que según ellos promuevo”.



“He ingresado en El Salvador haciendo todos los trámites legales y de manera personal, sin la intermediación de ningún organismo o personas del gobierno salvadoreño. Me voy, pero sigo en la lucha a favor de los derechos de las personas y particularmente de los migrantes”, amplió Fuentes.



El comunicador cerró diciendo que: “Ya he dejado firmado poder para dos competentes abogados solidarios que presentarán querella ante los tribunales contra quienes me han difamado y calumniado desde sus altos cargos en el gobierno. Quiero que paren su campaña de odio que me pone en riesgo a mí y a las personas cercanas”.



“No es posible que los corruptos persigan a los inocentes, ellos tienen el dinero y la fuerza, nosotros la razón y la justicia. Vencerá la verdad”, culmina el mensaje.



Sumado a esto, el presidente Donald Trump afirmó que enviará hasta 15,000 soldados para detener a la caravana migrante que viaja hacia los Estados Unidos.



El mandarario afirmó lo anterior en medio de una escalada contra los inmigrantes, luego de afirmar que retiraría el derecho a la ciudadanía a los hijos de extrajeros, indocumentados o legales.



“Llegaremos (a enviar) entre 10 y 15,000 militares además de la Patrulla Fronteriza, ICE y todos los demás en la frontera”, afirmó el republicano en una conferencia de prensa improvisada frente a la Casa Blanca, donde volvió a hablar de la Enmienda 14, que otorga la ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos.



Sobre el envío de tropas se confirma el estimado que manejaron algunos medios, a pesar de la negativa del comandante del Mando Norte de las Fuerzas Armadas, el general Terrence J. O’Shaughnessy.



“5.239 militares es el mínimo, se enviarán más tropas”, dijo O’Shaughnessy en una rueda de prensa celebrada en la sede del Departamento de Defensa.



El general no quiso entrar en cifras específicas y se limitó a rechazar que, tal y como han adelantado algunos medios de comunicación, el Pentágono esté sopesando el envío de 14,000 militares en total.



“Honestamente, ni siquiera sé de dónde salió eso, ese no es un parámetro con el que estemos trabajando”, apuntó el comandante.



El presidente Trump volvió a referirse a los miembros de la caravana como criminales y aseguró que su decisión es para “proteger al país y a las mujeres”.