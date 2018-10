Funcionario de EE UU: “Venezuela es una amenaza a la estabilidad y seguridad regional”

Marshall Billingslea, secretario adjunto de Tesoro de EEUU Credito: Web

31-10-18.-Venezuela representa una clara amenaza a la estabilidad regional y su colapso podría arrastrar a aliados clave de Washington en América Latina como Brasil, Argentina y Colombia, advirtió el pasado martes 31 de octubre un funcionario de alto rango del Departamento del Tesoro.



Marshall Billingslea, secretario adjunto para asuntos relacionados con financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro, también acusó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de contaminar las fuentes de agua de Venezuela en las zonas donde hay minas de las que se extrae oro.



“Venezuela representa una clara amenaza a la estabilidad y seguridad regional, además de la horrible crisis humanitaria que se está desarrollando ante nuestros ojos”, declaró Billingslea al American Enterprise Institute en Washington. “Este es un asunto hemisférico y la implosión del régimen allí es un desafío directo para nosotros”.



Venezuela, un país con ricas reservas de petróleo, se hundió en una profunda crisis bajo la presidencia de Maduro, lo que ha obligado a miles de personas a migrar a países vecinos en medio de una hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y cortes de energía.



Billingslea sostuvo que el Gobierno de Maduro es “una de las mayores empresas criminales del Hemisferio Occidental” y que participa en tramas de lavado de dinero, sobornos, fraude y minería ilegal, incluida la extracción de oro que es enviado a Turquía para su procesamiento.



“No sólo se está haciendo de forma ilegal, sino que se hace con un costo ambiental enorme”, refirió. “El régimen básicamente (…) está sacando oro y desechando enormes cantidades de contaminantes químicos y de mercurio a las fuentes de agua”.



“Hemos destacado el hecho de que una gran parte de este oro no monetario parece estar destinado a Turquía”, señaló.



El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Billingslea.



El Gobierno de Donald Trump ha buscado presionar a Maduro, sus familiares y a miembros de alto rango del Partido Socialista a través de sanciones.



Billingslea dijo que Estados Unidos está colaborando con países como México, Colombia, Panamá, Argentina y España para bloquear activos “robados” en Venezuela.



“Estamos buscando el dinero de Maduro y de (su esposa) Cilia Flores y no vamos a detenernos hasta que lo encontremos”, sentenció, agregando: “No es su dinero, es el dinero que ellos robaron”.