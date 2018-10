Turquía: Khashoggi fue "estrangulado" apenas entró al consulado y "cortado en pedazos"

Las autoridades turcas han anunciado que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado

31 de octubre de 2018.- Las autoridades turcas han anunciado que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado por "estrangulamiento" tan pronto como entró al consulado saudí en Estambul, y que su cuerpo "cortado en pedazos", según recoge la agencia Anadolu. Las partes de su cuerpo luego fueron destruidas.



La Fiscalía de Estambul ha subrayado que el asesinato del periodista fue llevado a cabo "de acuerdo con un plan predeterminado".



Asimismo, el organismo señaló que las negociaciones con el fiscal general de Arabia Saudita, Sheikh Saud al-Mojeb, que llegó este lunes a Estambul en el marco de la investigación, no dieron resultados.



"La parte saudí no respondió nuestras preguntas sobre la existencia de un plan de asesinato, el nombre del cómplice local de los delincuentes, o el paradero del cuerpo", aseveró la Fiscalía.



El propósito de la visita del fiscal saudí



La visita de Al Mojeb se produjo días después de que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman elogiara la cooperación "única" entre Turquía y Arabia Saudita en la investigación del asesinato de Khashoggi, según reseña The Washington Post.



Un funcionario turco, citado por el diario bajo la condición de anonimato, recalcó que desde que Al Mojeb llegó a Turquía, "los funcionarios sauditas parecían estar interesados principalmente en averiguar qué pruebas tenían las autoridades turcas contra los perpetradores" del asesinato de Khashoggi.



"No tuvimos la impresión de que estuvieran interesados en cooperar genuinamente con la investigación", aseveró la fuente del medio.



Las versiones cambiantes de Riad



Riad ha proporcionado explicaciones cambiantes sobre lo que le sucedió a Khashoggi. El fiscal general de Arabia Saudita afirmó que murió durante una "pelea" con otras personas dentro del consulado. Por su parte, el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir, aseguró posteriormente que Riad aún no sabía cómo murió Khashoggi ni dónde está su cuerpo.



Luego, un alto funcionario saudita bajo condición de anonimato reveló a la agencia Reuters que Khashoggi habría muerto asfixiado a manos de un grupo de quince ciudadanos sauditas, que se enfrentaron al periodista después de que levantara la voz al sentirse amenazado.



Finalmente, las autoridades sauditas han reconocido que Khashoggi fue asesinado en el consulado del reino en Estambul, pero atribuyeron el crimen a agentes que actuaron fuera de la autoridad del Estado.



Extradición de los sospechosos



Además, la oficina del fiscal de Estambul reiteró la solicitud de extradición de los sospechosos de estar implicados en el asesinato del periodista, arrestados por Arabia Saudita.



La semana pasada, el ministro de Exteriores saudita, Adel al Jubeir, declaró que los responsables del asesinato de Jamal Khashoggi serán juzgados en el reino y que la investigación del caso no será rápida.