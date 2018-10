"Si Bolsonaro acaba con Maduro, Colombia lo apoyaría": Controvertido titular de un medio brasileño

Nueva York, octubre 31 - En una nota escrita desde Nueva York publicada por el diario brasileño Folha de São Paulo, un diplomático colombiano afirma, supuestamente, que su Gobierno apoyaría una eventual intervención militar del recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra Venezuela.



El texto, que ha sido desmentido por Bogotá y por la Administración entrante en Brasil, fue difundido el pasado 29 de octubre, un día después de que Bolsonaro, excapitán del ejército brasileño, resultara ganador en la segunda vuelta electoral.



El texto, firmado por la periodista Sylvia Colombo, que ha defendido la veracidad de su trabajo, surge en medio del envío de 5.000 soldados colombianos a la frontera con Venezuela para combatir el narcotráfico y grupos armados, según una nota de AFP; y de las declaraciones previas del mandatario colombiano, Iván Duque, quien ha pedido "acorralar a la dictadura" de su homólogo venezolano, presidente Nicolás Maduro.



Bolsonaro también ha hecho público su rechazo al Gobierno del país vecino y ha expresado que algunas autoridades le han pedido ayuda para "solucionar" el "problema" de Venezuela, con referencia a la llamada "crisis migratoria", que ha sido catalogada por Caracas como una excusa para llevar a cabo una invasión.



¿Qué publicó Folha de Maduro?



Un "alto funcionario del Gobierno de Duque", que no ha sido identificado en el texto, afirma lo siguiente: "Si Bolsonaro ayuda a acabar con Maduro mediante una intervención militar, tendrá el apoyo de Colombia".



En el escrito, la fuente anónima asevera que si el mandatario estadounidense Donald Trump o Bolsonaro "fueran los primeros en poner el pie en Venezuela para derrocar a Maduro, Colombia iría detrás sin vacilar".



Según el supuesto entrevistado, Duque "confía que estando la operación en curso", con la participación de Brasil y EEUU, se anexarían países que no han marcado posición, como Argentina y Chile. "La región no puede soportar el agravamiento de la diáspora venezolana", afirma la fuente anónima.



Folha es el diario más influyente de Brasil, al que, precisamente, Bolsonaro ha amenazado con quitar el apoyo oficial por la publicación de supuestas noticias falsas en su contra durante la pasada campaña electoral.



Reacción de Colombia



El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha emitido una declaración de rechazo a la información difundida por el citado rotativo y ha catalogado como "supuesta e inexistente" la "sugerencia" de ese país suramericano para dar un golpe de Estado contra el mandatario venezolano.



Si bien el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia expresó en su pronunciamiento oficial que Duque "mantiene una tradición no belicista", aboga por que, a partir de acciones políticas y diplomáticas, "más temprano que tarde, el pueblo de Venezuela pueda vivir en democracia y libertad".



Brasil niega la invasión



Preguntado por el canal brasileño Récord sobre la eventual intervención militar contra el país con el que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera, el sucesor de Michel Temer manifestó que "siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los problemas".



Asimismo, explicó que mantuvo conversaciones con autoridades de otros países en las que "se tocó el tema de Venezuela", y que aquellas le pidieron que Brasil participara "de una forma u otra en la solución de ese problema" porque "los más pobres están sufriendo".



Quien asumirá como ministro de la Defensa, el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, desestimó igualmente la información, según una nota de la propia Folha de São Paulo, y dijo que una invasión contradecía los principios de las relaciones exteriores de su país.



La autora del artículo se defiende



La periodista que publicó la nota expresó que habló con el embajador de Colombia en Brasil, Francisco Fuentes, tras la publicación, y que le reiteró que su texto no era una invención como él lo tildó. "Lo escuché de funcionarios colombianos y brasileños", afirmó, según una entrevista hecha por La FM.



Fuentes negó conocer a Colombo y haberle reclamado por la información. "Son solo suposiciones". De igual manera reaccionó el representante colombiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, según recoge otra publicación de La FM.



La llamada de Trump



Otro detalle que reveló Bolsonaro en la entrevista que le hicieron tras imponerse en las urnas fue la conversación "con más demora que con las otras" que sostuvo con su ahora homólogo estadounidense. El mandatario electo adelantó que irá a EE.UU. próximamente y que llevará a su equipo para "profundizar las conversaciones".



Por su parte, Trump publicó un tuit en el que calificó de "buena" la charla mantenida con su par e informó que trabajarían "en estrecha colaboración sobre temas de comercio y militares".



Esta comunicación telefónica vino seguida por el intercambio telefónico entre Bolsonaro y el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en la que "discutieron sobre la colaboración en temas prioritarios de política exterior, incluyendo a Venezuela", según un comunicado oficial de Washington.



Analistas de medios de la región han vinculado la información desmentida aparecida en el medio brasileño con unas declaraciones realizadas por Trump el pasado mes de julio pasado en las que afirmó que había considerado invadir militarmente el país suramericano en agosto de 2017.



El jefe de la Casa de Nariño, por otra parte, utilizó el tema venezolano como bandera durante su campaña política, afirmando que se debe "acorralar y arrinconar" a la "dictadura" de Maduro para que "ocurra una transición", según lo cita El Nuevo Herald.



En una reciente entrevista con Euronews, reiteró que la salida no debía ser militar y que "el dictador quiere crear el demonio de una intervención militar".



Maduro ha catalogado a su par colombiano como un "diablo al servicio de EEUU." y ha responsabilizado a su Gobierno de proteger a los autores del atentado fallido en su contra, entre los que se encuentran el exdiputado Julio Borges, presunto autor intelectual, según las investigaciones venezolanas.

