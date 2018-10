Caravana de migrantes rechazan "apoyo" ofrecido por el presidente de México

Migrantes de la caravana que busca atravesar México y buscar refugio en Estados Unidos Credito: AP

Arriaga, México, 27 de Octubre — Las noticias más recientes de la caravana de migrantes que busca atravesar México y buscar refugio en Estados Unidos. Todas las horas son locales.



7:00 pm

Migrantes rechazan apoyo ofrecido por México

Los migrantes que viajan en caravana por el sur de México rechazaron una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que ofrecía trabajo temporal y apoyo en salud y educación a los migrantes que estuvieran en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca y se registrasen como solicitantes de asilo.



Los coordinadores del grupo leyeron en qué consistía el plan “Estás en tu casa” mientras los migrantes decían “¡Gracias!” pero luego añadían “No, nos vamos para arriba”.



El activista Irineo Mújica, cuya organización Pueblo sin fronteras apoya a los migrantes, les dijo que al 80% de los solicitantes de asilo se les rechaza la petición y son deportados.



Al preguntarles quiénes apoyaban que al llegar a Ciudad de México se realizara un diálogo, un mar de manos se alzaron.



Mújica acusó a los agentes de migración de querer atemorizarles.



La asamblea y las votaciones tuvieron lugar en la plaza de la localidad de Arriaga, Chiapas, adonde llegaron el viernes.



El plan para la siguiente etapa era salir a las 3 de la madrugada del sábado hacia Tapanatepec, 46 kilómetros al norte y ya en el estado de Oaxaca.



4:00 pm



El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ofreció beneficios a los migrantes que viajan en la caravana si se registran ante las autoridades y solicitan refugio en el país.



En un mensaje de video y dirigiéndose directamente a los migrantes, anunció el programa “Estás en tu casa”, cuyo objetivo principal es brindarles opciones de trabajo temporal, atención médica y escuelas para los niños en tanto se resuelve su situación migratoria.



Solo podrán optar por este nuevo plan los migrantes que se encuentren en los estados sureños de Oaxaca o Chiapas --en este último es por donde avanzaba el viernes la caravana--, que hayan tramitado su petición de asilo y que respeten las leyes mexicanas.



___



2:37 p.m.



Las autoridades mexicanas optaron por perseguir y detener a un grupo de migrantes que transitaba detrás de la caravana de miles de personas que se desplaza hacia el norte con el objetivo de llegar a Estados Unidos.



Cerca de 300 personas fueron detenidas poco después de cruzar la frontera entre Guatemala y México, en Ciudad Hidalgo, cuando caminaban por la carretera que une esa localidad con Tapachula con la intención de alcanzar al grupo grande.



La caravana principal dejó Tapachula el lunes y ahora está llegando a Arriaga, 250 kilómetros más al norte pero todavía en el estado de Chiapas.



Una autoridad del Instituto Nacional de Migración que pidió el anonimato por no tener autorizado el hacer declaraciones, dijo que el grupo de detenidos estaba formado por hondureños y guatemaltecos que fueron arrestados porque entraron en el país sin los documentos necesarios.



Los migrantes serán trasladados en autobús hasta una estación migratoria desde donde previsiblemente serán repatriados.



Todos los días hay migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur mexicana pero lo habitual es que después se suban en camiones o autobuses fletados por los traficantes durante la noche para evitar ser detenidos.



El hecho de que los arrestados ahora viajaran a plena luz del día sugiere que estaban adoptando la táctica de la caravana que, al ser muy grande, se está moviendo sin temor a las autoridades migratorias aunque también cruzó la frontera de forma ilegal.



Todo apunta a que las autoridades, que han dejado pasar a la caravana, han optado por detener a los grupos más pequeños que se quedan aislados de ella.



___



11:30 am



Cada vez más enfermos y con un extenuante recorrido de 100 kilómetros (60 millas) por delante, los integrantes de la caravana migrante salieron de la ciudad de Pijijiapan, en México, y se dirigen a su próxima parada, Arriaga.



Uno de estos migrantes es Yamileth Caldames, quien viaja con sus hijas de 3 y 5 años y el padre de sus nenas y dice que no está bien de la presión.



Con el poco dinero que les queda, ellos planean avanzar en autobuses todo lo que puedan para recuperar fuerzas.



Pero si las autoridades mexicanas los encuentran en los autobuses, podrían pedirle al chofer que los deje en el camino.



Las autoridades están aplicando una desconocida norma de seguridad vial para aparentemente tratar de que familias migrantes como los Caldames hagan el recorrido a pie lo más que puedan.



___



05:35



Algunos de los 2.300 niños que se estima viajan en una caravana de migrantes por el sur de México están enfermos o sufren deshidratación, dijo UNICEF el viernes.



La agencia de Naciones Unidas para la Infancia pidió que los menores reciban protección y acceso a la sanidad, a agua potable y a otros servicios básicos. Además, dijo que está trabajando con las autoridades mexicanas para proporcionar agua potable y productos de higiene.



UNICEF advirtió que el largo y complicado viaje hasta la frontera con Estados Unidos deja a los niños “expuestos a las inclemencias del tiempo, que incluyen temperaturas peligrosamente altas, con acceso limitado a un alojamiento adecuado”.



Aunque muchos de los migrantes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, “el viaje el largo, incierto y lleno de peligros, incluyendo el riesgo de explotación, violencia y abusos”, apuntó la agencia.



___



00:05



Una mujer con una deshidratación severa descansaba conectada a una vía sentada en una silla de plástico junto al kiosco. Cerca, enfermeros voluntarios tomaban la temperatura y trataban toses, entregando medicamentos donados a los migrantes que esperaban en fila.



Dos semanas caminando han hecho mella en la caravana de migrantes, que se estima que ahora está compuesta por más de 4.000 personas y marcha lentamente a través de Chiapas, el estado más al sur de México, lejos todavía de su objetivo: llegar a Estados Unidos.



Sin embargo, los migrantes planeaban la que será su jornada más ambiciosa desde que ingresaron a territorio mexicano. Fijaron su objetivo para el viernes en llegar a Arriaga, a unos 100 kilómetros (62 millas) de distancia.