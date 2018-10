Robert Bowers es el presunto autor del tiroteo de Pittsburgh. Amenazaba a judíos en sus redes sociales

Robert Bowers, presunto autor del tiroteo en la sinagoga de Pensilvania Credito: Web

27-10-18.- Los investigadores creen que las publicaciones de las redes sociales pertenecen al sospechoso Robert Bowers y que el lenguaje en su cuenta coincide con la motivación sospechada detrás de los disparos producidos en la mañana de este sábado en una sinagoga de Pensilvania, confirmó una fuente policial a CNN.



Poco antes del tiroteo, el sospechoso del tiroteo de la sinagoga, Robert Bowers, publicó en su cuenta de Gab que "no podía sentarse y ver cómo matan a mi gente. Girad vuestra óptica, yo empezaré".



El sospechoso tiene una licencia activa para portar un arma de fuego, según un oficial de la ley familiarizado con la investigación. Bower ha realizado al menos seis compras de armas de fuego conocidas desde 1996, dijo la fuente.



Según el diario Washington Post, Bowers es un hombre de Pensilvania conocido por hacer declaraciones antisemitas en sus redes sociales.



Bowers abrió fuego en una sinagoga de la ciudad estadounidense de Pittsburgh este sábado, dejando varios muertos y heridos, antes de ser detenido, dijo la policía.



Aún no se confirmaron los motivos del ataque en la sinagoga Árbol de la Vida, donde decenas de personas celebraban el shabat judío, y que sucede en momentos en que Estados Unidos es testigo de un fuerte aumento en incidentes antisemitas.



"Estoy mirando los eventos que se desarrollan en Pittsburgh, Pennsylvania. Las fuerzas de seguridad están en la escena. Las personas en el área de Squirrel Hill deben permanecer refugiadas. Parece que hay múltiples muertes", tuiteó por su parte el presidente estadounidense, Donald Trump.



Un portavoz de la policía que habló con la prensa confirmó que hay "múltiples víctimas" y dijo que tres agentes fueron alcanzados por los disparos, antes de que el tirador fuera detenido. La condición de los oficiales no se ha confirmado.