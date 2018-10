EEUU: Tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh deja al menos 8 muertos

Credito: Web

27-10-18.-Al menos ocho muertos tras tiroteo en una sinagoga en la ciudad estadunidense de Pittsburgh (Pensilvania), informó la agencia BNS News, citando conversaciones policiales.



Según la cadena local KDKA, la policía confirmó el tiroteo, al llegar al sitio del incidente los guardias del orden fueron recibidos a balazos y se escondieron detrás sus vehículos.



Un corresponsal de la cadena confirmó la muerte de al menos cuatro personas, pero podría haber más víctimas.



La policía de Pittsburgh rodeaba la sinagoga Árbol de la Vida después de recibir reportes de un tirador activo en el edificio, ubicado en el este de la ciudad, mostraron imágenes de la televisión local.



"No salga de su hogar en este momento, no es seguro", advirtió el comandante de la policía de Pittsburgh, Jason Lando, a los residentes locales, en una improvisada conferencia de prensa en el lugar.



No estaba claro de inmediato si alguien había muerto en el tiroteo o cuántas personas resultaron heridas.



El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh había reportado en Twitter un tirador activo en el área de las avenidas Wilkins y Shady, donde se encuentra la sinagoga.



Las imágenes de la televisión local mostraban a la policía con rifles y equipos táctico. Ambulancias estaban estacionadas cerca de la sinagoga y patrullas la policía bloqueaban las calles aledañas.



La sinagoga Árbol de la Vida se describe en su sitio web como una congregación tradicional, progresista e igualitaria.