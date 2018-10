EEUU: Arrestan en Florida a sospechoso de enviar una docena de presuntas bombas a críticos de Trump

César Sayoc, sospechoso arrestado en Florida por envío de presuntas bombas Credito: Twitter

26-10-18.-El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes el arresto de un sospechoso vinculado al envío de una docena de paquetes con presuntas bombas dirigidas a críticos del presidente Donald Trump, un caso que ha avivado la tensión política a días de cruciales elecciones legislativas, reseña la agencia AFP.



Una portavoz del Departamento de Justicia dijo en Twitter que "una persona está bajo custodia", y que se realizará una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles.



Varios medios estadounidenses informaron que el sospechoso fue detenido en Florida, donde cientos de agentes habían sido movilizados en las últimas horas con relación a este caso.



Desde el lunes, supuestos explosivos de fabricación casera fueron interceptados en medio de una tensa campaña para las legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, vistas como un referendo sobre la gestión de Trump y el Partido Republicano, que puede perder el control del Congreso.

Los paquetes fueron enviados por correo a prominentes figuras demócratas, como el expresidente Barack Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton y la estrella de Hollywood Robert De Niro, así como a la cadena de noticias CNN, conocida por su cobertura crítica del gobierno.



Los últimos dos envíos fueron informados este viernes: el FBI anunció uno dirigido al senador demócrata Cory Booker, potencial candidato para las presidenciales de 2020, mientras CNN dijo que recibió otro para el exdirector de inteligencia nacional James Clapper.



El miércoles, CNN evacuó su oficina de Nueva York luego de hallar un paquete similar dirigido a su frecuente analista el exdirector de la CIA John Brennan, a quien Trump revocó en agosto el beneficio de acceso a información clasificada, una decisión que Clapper cuestionó abiertamente.



El envío de los paquetes, interceptados en Nueva York, Maryland, Florida, Delaware y Los Ángeles, ha sido calificado de "terrorismo interno" tanto por políticos republicanos en el poder como por los demócratas en la oposición. Pero Trump deploró que el caso afecte el buen desempeño del gobernante Partido Republicano en los próximos comicios.



"Muy desafortunado"



"A los republicanos les está yendo tan bien en la votación temprana, y en las encuestas, y ahora suceden estas cosas de 'Bombas' y el ímpetu se desacelera en gran medida: los informativos no hablan de política", escribió el mandatario en Twitter. "Muy desafortunado lo que está pasando. Republicanos, ¡salgan y voten!".



El gobernador demócrata del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió en tanto mayor compromiso. "Los líderes tienen que ser más responsables y el público estadounidense debe exigir esa responsabilidad", dijo a CNN.



Trump ya fue criticado por sus tibios llamados a la unidad al aparecer los paquetes, atacando a la prensa por provocar "ira" en la sociedad. La Casa Blanca salió a defender al presidente por acusaciones de que no estaba tomando en serio los intentos de atentado.



El mandatario, muy cuestionado recientemente por respaldar a un legislador que había atacado a un periodista, suele denunciar a la prensa crítica de su gestión como de "noticias falsas" y ha hecho duros comentarios sobre los destinatarios de las presuntas bombas.



Cuomo desestimó especulaciones de que los dispositivos no estaban hechos para explotar. "Puede haber preguntas sobre los niveles de sofisticación". Pero "nadie puede decir que eran bombas falsas, eran peligrosas", dijo.



Todos los paquetes fueron enviados en sobres de manila con interior de plástico con burbujas, etiquetas de dirección impresas en computadora y seis sellos con la bandera estadounidense.



El remitente es el mismo, incluso con los errores de ortografía: la legisladora por Florida Debbie Wasserman Schultz, expresidenta del Comité Nacional Demócrata, dijo el FBI.



De Niro urge a votar



De Niro, dos veces ganador del Oscar y mordaz crítico de Trump, urgió el viernes a los estadounidenses a votar, un día después de que se descubriera un dispositivo dirigido a él en las oficinas de Manhattan de su compañía de producción.



"Hay algo más poderoso que las bombas, y ese es su voto", dijo la estrella de Hollywood de 75 años. "La gente DEBE votar", afirmó en una breve declaración enviada a varios medios de comunicación.



Consultado por CNN, Clapper dijo el viernes que ese caso es "definitivamente terrorismo interno" y atribuyó a Trump "cierta responsabilidad" por el enrarecido ambiente político.



"No estoy sugiriendo una relación directa de causa y efecto entre todo lo que él ha dicho o hecho y la distribución de estos explosivos", dijo Clapper a CNN. "Pero sí creo que él tiene cierta responsabilidad por la tosquedad de la civilidad en este país. Necesita recordar que sus palabras cuentan", afirmó.