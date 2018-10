Suenan “tambores de guerra” entre Colombia y Venezuela, advierte ex-presidente Samper

Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unasur Credito: Archivo

26-10-18.-El expresidente de Colombia Ernesto Samper advirtió este viernes que suenan “tambores de guerra” entre Colombia y Venezuela, por lo que llamó a “desarmar los espíritus” para evitar cualquier conflicto.



“Ahora se escuchan tambores de guerra del lado colombiano y del lado venezolano”, señaló Samper durante un foro en la institución Casa de América en Madrid.



Algunos sectores, a quienes no identificó, “estarían interesados” en agregar “un conflicto armado entre los dos países” a la “de por sí difícil” situación provocada por la ola migratoria venezolana, señaló el exmandatario (1994-98).



Colombia ha recibido en los últimos años más de un millón de personas desde Venezuela, país con el que comparte 2.200 km de una frontera porosa. Bogotá afirma que destina el 0,5% de su PIB a atender este “éxodo masivo”.



En total, unos 1,9 millones de venezolanos han huido desde 2015 de la crisis económica y política, según la ONU.



Desde su llegada al poder en agosto, el presidente colombiano, Iván Duque, ha sido una de las cabezas más visibles de la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que califica de “dictadura”.



De su lado, Maduro vinculó a Duque con una supuesta conspiración para derrocarlo y lo trató de “diablo”.



“Creo en la buena fe del presidente Duque, él ha dicho que no es belicista, pero no es suficiente”, estimó el expresidente Samper. “Tenemos que desarmar los espíritus”, afirmó.



“Aún en los momentos más difíciles de las relaciones entre Colombia y Venezuela, siempre hemos tenido unos canales de comunicación, y necesitamos tener esos canales en este momento”, agregó Samper, en referencia a pasadas crisis bilaterales.