Periodista de Univisión desmiente a Mike Pence sobre financiamiento a migrantes hondureños

Chiapas, octubre 25 - El periodista de la cadena de televisión estadounidense Univisión, Jorge Ramos, desmintió este miércoles al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien ha afirmado que los más de 7 mil migrantes hondureños que se dirigen a ese país son financiados por el millonario George Soros, por los demócratas y el líder venezolano y presidente Nicolás Maduro.



Ramos quien acompaña la travesía de los migrantes que huyen de la violencia y la miseria que padecen en su país de origen aseguró “Los he visto sin un solo dólar para comprar una botella de agua. La idea de que son financiados no tiene ningún sentido, si fueron financiados fue un fraude, ”, dijo



Desde Chiapas, al sur de México, precisó que los hombres y mujeres que cargan a sus hijos en brazos no representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos ratificando que no cuentan con ningún tipo de recursos.



El periodista pidió a Estados Unidos y al mundo respeto para los refugiados hondureños al tiempo que indicó que muchos de ellos se encuentran en precarias condiciones físicas, sobre todo los niños, por lo que estima que no todos llegarán a su destino.

