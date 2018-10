Cuba denunció maniobra de EEUU en la ONU para la votación del 31-O contra el embargo a la isla

La Habana, octubre 25 - El Gobierno cubano denunció este miércoles una maniobra diplomática de Estados Unidos para restar apoyos a la casi unánime resolución de condena al embargo sobre la isla que se vota cada año en la ONU, y cuyo texto Washington quiere modificar con la introducción de varias enmiendas.



El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó en una rueda de prensa en La Habana que desde el martes la representación de EEUU en Naciones Unidas comenzó a circular entre los Estados miembros un documento de ocho enmiendas al texto que presenta Cuba y que se votará el próximo 31 de octubre.



Según el canciller cubano, la propuesta de EEUU que circula “disimuladamente” se inspira en el contenido de antiguas resoluciones contra un tercer país (cuyo nombre no precisó) que han sido rechazadas por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral.



Ironizó Rodríguez, convencido de que “lo más probable es que la Asamblea (de la ONU) rechace las enmiendas contundentemente”.



La iniciativa del país vecino, sostuvo el jefe de la diplomacia cubana, tiene una “evidente intención de presionar a los países para que modifiquen su posición” sobre la resolución de condena al embargo, que tradicionalmente concita un apoyo mayoritario solo quebrado por los votos en contra de EEUU e Israel.



Rodríguez cuestionó si EEUU encontrará Gobiernos dispuestos a cambiar sus posiciones “largamente mantenidas” sobre unas sanciones que “dañan la soberanía de todos los países” y agregó que “nada” en la política estadounidense “justificaría que los países cambien su postura histórica” en la votación.



Más allá, el titular de Exteriores invitó al país vecino a debatir en la ONU u otros foros sobre la aplicación de los derechos humanos en relación con las metas de la Agenda 2030, a la vez que enumeró las carencias estadounidenses en ámbitos como la igualdad salarial, la no discriminación por razón de sexo o raza, el acceso a la sanidad o la ordenación de flujos migratorios.



Calificó de “totalmente inaceptable” que EEUU argumente que las enmiendas al texto sobre el embargo busquen provocar cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba, cuando en su opinión es el propio embargo lo que supone una “masiva, flagrante y sistemática violación de los derechos humanos del pueblo cubano”.



La propuesta de EEUU de modificar el texto y el contenido de las enmiendas esconden, insistió el canciller, una escalada en la retórica “cada vez más hostil” de EEUU contra el país caribeño e ilustran un retroceso lamentable en la relación bilateral.



El próximo 31 de octubre, la isla volverá a presentar en la ONU el texto con el que espera recibir el apoyo de la comunidad internacional contra la que considera una política cruel, genocida y el principal obstáculo al desarrollo del país.



La resolución recibe desde hace años el apoyo de todos los países del foro excepto EEUU e Israel, que solo se abstuvieron en 2016, en consonancia con la política de acercamiento de la Administración Obama.



El hoy exmandatario suavizó el embargo mediante varios decretos presidenciales, pero no logró eliminarlo al no tener en el Congreso la mayoría demócrata necesaria para ello.



En el informe anual que Cuba elabora se valoraron en 933.678 millones de dólares los daños causados por el embargo desde 1960, con base en un cálculo basado en la depreciación actual del dólar frente al valor del oro

