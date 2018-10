Brasil: Bolsonaro amenaza con “limpiar” el país de los partidarios de izquierda

“Esos rojos marginales serán prohibidos en nuestra patria".

24 oct. 2018 - El candidato brasileño de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, anunció este lunes 22 de octubre, que realizará una “limpieza” del ámbito político y que “los marginales rojos” serán vetados de la política.



Esto, en referencia a sus adversarios del izquierdista Partido de los Trabajadores.A través de un mensaje vía streaming, el aspirante a la presidencia de Brasil sostuvo que “esos rojos marginales serán prohibidos en nuestra patria. Nosotros creemos en el futuro de nuestro Brasil, y juntos, en equipo, construiremos el futuro que nos merecemos”.



De igual forma, Bolsonaro criticó duramente al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quien dijo que “aquí no habrá más lugar para la corrupción. Lula da Silva, si estabas esperando que Haddad sea presidente, para que firme el decreto de indulto, te voy a decir una cosa: tú vas a padecer la condena”.



En referencia a su rival en segunda vuelta, Fernando Haddad, dijo que “él va a llegar también, pero no será para una visita. No, será para quedarse unos años a tu lado”.



En Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, se reunieron en la céntrica avenida Paulista, vestidos con los colores verde y amarillo, y con banderas de Brasil, al grito de “mito”, como es apodado Bolsonaro entre su militancia y “fuera PT”.

La fuente original de este documento es:

Alba TV (http://www.albatv.org/Bolsonaro-amenaza-con-limpiar-el.html)