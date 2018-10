"Recibir al migrante es un mandamiento": Papa Francisco

El papa Francisco Credito: EFE

Roma, octubre 24 - El Papa Francisco asegura que “recibir al migrante es un mandamiento”, ha pedido a los países europeos que se pongan de acuerdo para distribuir la labor de recibirlos, acompañarlos e integrarlos y ha advertido de los populismos y de aquellos que “siembran odio”.



“Además de recibir a los migrantes hay que integrarlos, porque no se trata de recibirlos y marginarlos en un gueto. También hay que tener prudencia para calcular y decir: ‘Hasta este punto puedo o hasta este punto no puedo’. Europa debe ponerse de acuerdo para distribuirse la labor de recibir a estos migrantes. Pero, por favor, no sembrar odio”, ha pedido el Papa.



Así lo ha indicado Francisco este martes 23 de octubre en el Vaticano, durante un encuentro con jóvenes y mayores con motivo de la presentación del libro ‘La sabiduría de los años’, una propuesta editorial del Papa Francisco, con la colaboración de Loyola Press, que recopila las experiencias de vida de 84 personas mayores de todo el mundo, entre ellas, el director de cine Martin Scorsese.



“Miren, el nuevo cementerio europeo se llama Mediterráneo, se llama Egeo”, ha clamado el Papa, quien ha indicado que cuando mira a estos mares, sufre y reza. Además, ha invitado a los países europeos a mirar su propia historia y a tomar conciencia de que en momentos difíciles, algunos países de América también recibieron migrantes de Europa.



En respuesta a la pregunta de una señora mayor presente en el acto, el Papa ha subrayado la importancia de que los jóvenes conozcan a través de la voz de los mayores lo que ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El Papa ha recordado que él lo aprendió de su abuelo, que luchó en la primera, y de los migrantes que llegaron a Argentina tras la segunda guerra mundial.



“Es importante que los jóvenes conozcan el resultado de las dos guerras, es un tesoro negativo que hay que transmitir para crear una conciencia, para que no caigan en el mismo error”, ha precisado.



En concreto, ha advertido de los populismos y ha insistido en la necesidad de que la juventud sepa “cómo crecen”. En este sentido, ha recordado cómo Hitler, en los años 30 del siglo pasado, “prometió el desarrollo de Alemania” y “ocultó” su intención de “sembrar el odio”, en nombre de “la pureza de la raza”.



Por ello, ha alertado de quienes “siembran odio” no solo a nivel internacional, no solo en las guerras, sino también “en los barrios” con los “rumores”, cuando “un vecino habla mal del otro” y surge “la división”.



Durante el acto, también ha intervenido Scorsese, quien ha reflexionado sobre las dificultades que ha encontrado en su carrera para unir los dos mundos de la realidad y la ficción, así como para transmitir los valores cristianos. Además, ha preguntado al Pontífice sobre las claves para vencer la violencia.



El Papa ha enumerado diferentes formas de crueldad que existen en la actualidad, desde el bullying que sufren los niños en el colegio hasta la tortura que “en este mundo parece algo normal”. En este sentido, ha animado a los mayores a transmitir a los jóvenes que “la crueldad es el camino equivocado”.