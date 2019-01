Brasil: Repudio causan las amenazas de hijo de Bolsonaro contra Supremo Tribunal Federal

Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo

Brasilia, octubre 22 - El juez Celso de Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, señaló este lunes de “inconsecuente y golpista” al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato presidencial ultraderechista, Jair Bolsonaro.



El magistrado condenó, en una carta dirigida al diario Folha de Sao Paulo, las recientes amenazas del legislador contra el STF y afirmó que sus palabras revelan una visión autoritaria y comprometen el orden democrático.



“Si quieres cerrar el STF no se necesita ni enviar un jeep, tu mandas un cabo y un soldado, y con esto no quiero desmerecer al cabo y al soldado”, expresó el parlamentario al ser consultado sobre cuál sería la reacción de los militares en caso de que la candidatura de su padre fuera impugnada.



Sus declaraciones fueron repudiadas por políticos y personalidades brasileñas. “Todos los jueces honran la toga y no se dejan intimidar con cualquier manifestación”, dijo la presidenta del STF, Rosa Weber.



El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso advirtió que las declaraciones del diputado “cruzaron la línea, huelen a fascismo”.



Eduardo Bolsonaro fue reelecto como diputado federal del estado de Sao Paulo en los comicios del 7 de octubre.



Es hijo del candidato a la Presidencia que se enfrentará en la segunda vuelta próximo domingo a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).