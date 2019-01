(VIDEO) Barcelona-España: Hombre racista ataca a una abuela afroamericana y obliga a detener vuelo de Ryanair

Los insultos racistas de este sujeto fue grabado por otro pasajero del vuelo Credito: Captura

22-10-18.-Un nuevo caso de discriminación estremece las redes sociales. En esta oportunidad, un hombre racista agredió a una anciana por su color de piel y sin importar su edad. El conflicto fue tal que incluso el resto de los pasajeros y el personal del avión de Ryanair tuvo que intervenir en la situación, retrasando el vuelo.



El incidente ocurrió el pasado viernes durante el vuelo fr9015 que seguía la ruta de Barcelona, España, a Stansted, Londres, a través de la aerolínea Ryanair.



En las imágenes grabadas y difundidas por el pasajero David Lawrence, se puede escuchar cómo el hombre racista maldice a la abuela afroamericana llamándola “bastarda, negra y fea”, mientras le grita a la cara que “no me hables en un maldit# idioma extranjero, estúpida y fea vaca”.



Los testigos presentes afirman que el incidente comenzó cuando la mujer, de edad avanzada, no se movió lo suficientemente rápido para darle paso al agresor para que ocupara su asiento junto a la ventana. La lentitud de sus movimientos habría enojado al hombre, aunque no justifica sus desbocados insultos.



La pasajera insultada -de origen jamaicano- no perdió en ningún momento los papeles pese a que los ataques racistas del sujeto no cesaban.



La compañía, en vez de cambiar al hombre que insultaba o expulsarlo del vuelo decidió cambiar a la mujer de asiento.



Tanto el personal de la aerolínea Ryanair como el pasajero ubicado detrás de la pareja, tuvieron que intervenir en el incidente. La víctima fue posteriormente trasladada a otro asiento, en un ala diferente del avión, aunque algunos usuarios en las redes sociales han considerado esta acción de “inapropiada”, ya que debía ser el agresor quien se cambiara de asiento por iniciar el conflicto.



La hija de la mujer, identificada solo como la “Sra. Gayle”, ofreció una entrevista exclusiva a The Huffington Post donde informó que su madre regresaba de un viaje en honor a su esposo, quien falleció el año pasado. Ella denunció el incidente a la policía, quien está investigando lo ocurrido.