Trump anuncia recorte de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador

El presidente de EEUU, Donal Trump Credito: Efe

22-10-18.-El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que comenzará a “recortar o reducir sustancialmente” la enorme ayuda exterior que Washington suministra de manera “rutinaria” a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber “impedido” la salida de la caravana de inmigrantes, reseñó la agencia Efe.



“Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente saliese de su país y viniese de manera ilegal a EE.UU. Comenzaremos ahora a recortar, o reducir sustancialmente, la enorme ayuda extranjera que rutinariamente les damos”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.



Según los últimos datos oficiales de USAID, correspondiente al año fiscal 2018, el Gobierno estadounidense entregó 15 millones de dólares en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a El Salvador.



Minutos antes, el mandatario había cargado también contra las autoridades de México por ser “incapaces de detener” la caravana de inmigrantes y aseguró que ha alertado a las Fuerzas Armadas al tratarse de “una emergencia nacional”.



Trump aprovechó, asimismo, la ocasión para atacar a la oposición demócrata en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre.



“¡Cada vez que vean la caravana, o a gente viniendo ilegalmente, o intentando venir a nuestro país ilegalmente, piensen en y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias! ¡Recuerden las elecciones de medio mandato!”, subrayó.