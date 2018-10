(VIDEOS) Trump: Patrulla fronteriza y militares en alerta en EEUU ante caravana de migrantes

22 oct. 2018 - El presidente estadounidense dijo este lunes que la caravana de migrantes que avanza hacia la frontera de Estados Unidos con México es una emergencia nacional y afirmó que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares.



"Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de Medio Oriente no identificadas están mezclados", dijo Trump en Twitter. "Yo alerté a la patrulla fronteriza y a los militares de que esto constituye una emergencia nacional", agregó.



Trump dice que eliminará ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por no detener caravana de migrantes



El presidente estadounidense Donald Trump dijo que eliminará las ayudas a Guatemala, México y El Salvador por no detener el avance de los marchantes.



Video fuente: Ciber Cuba







Video fuente: TeleSUR







Video fuente: HispanTV









