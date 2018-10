EEUU: Roberta Jacobson denuncia el caos existente en la toma de decisiones en la Casa Blanca

Roberta Jacobson Credito: web

Washington, octubre 22 - La exembajadora estadounidense, Roberta Jacobson, comentó este domingo sobre el caos que existe en la toma de decisiones de la actual administración de Donald Trump y como esto ha socavado la diplomacia y los intereses de Washington en el mundo.



Durante más de 30 años como diplomática siempre dependí de la orientación de mis superiores en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, pero desde la llegada de Trump la comunicación fue casi inexistente, explicó Jacobson en un artículo que publica este domingo en el diario The New York Times.



Cierto caos es normal al comienzo de una administración, pero bajo este gobierno fue extremo, señala.



Al respecto, recuerda que unas 30 misiones diplomáticas estadounidenses están aún sin embajador, entre las que cita Arabia Saudita y Pakistán.



“La desconexión entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca parece intencional, lo cual deja a nuestros embajadores en posiciones difíciles y a nuestros aliados enfurecidos, alienados y desconcertados”, apunta Jacobson, quien renunció en mayo a su puesto como representante en México.



Como ejemplo recuerda que se enteró por funcionarios mexicanos y la prensa de esa nación del plan de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Hay pocos puntos en que los mexicanos estén de acuerdo, uno de ellos es su rotundo rechazo a Trump, aseguró.



Durante las últimas tres décadas, sucesivas administraciones estadounidenses trabajaron para vencer el ADN antiamericano en México debido a una larga historia de invasiones, pérdidas territoriales e intervenciones, ese tipo de ‘confianza es lenta de construir y notablemente fácil de destruir. Se está destruyendo ahora’, destacó.



A principios de este año John Feeley, renunció como embajador de Estados Unidos en Panamá, para no servir bajo la actual administración republicana.