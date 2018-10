Trump confirma que EEUU se retirará del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto con Rusia

El presidente de EEUU, Donal Trump Credito: Web

Washington, octubre 21 - El presidente estadounidense Donald Trump afirma que va a retirar a su país del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) con Rusia, al acusar a Moscú de incumplirlo.



En la rueda de prensa posterior a un mitin en Nevada, Trump dijo a los periodistas que "vamos a terminar el acuerdo y luego desarrollaremos las armas", a menos que Rusia y China acuerden un nuevo tratado.



Este viernes, el diario The New York Times reportó, citando a oficiales estadounidenses y diplomáticos extranjeros, que la Administración Trump se prepara para informar a los líderes rusos la próxima semana sobre sus planes de abandonar el acuerdo.



En particular, el medio señaló que el asesor de Seguridad de Trump, John Bolton, va a comunicar estos planes al presidente ruso Vladímir Putin durante su viaje a Moscú a principios de la semana que viene. Sin embargo, el propio oficial no ha hecho comentarios al respecto.



El medio indicó que el tratado INF, firmado en 1987 entre el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y el mandatario de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov, fue considerado como "un paso crítico para desactivar las tensiones de la Guerra Fría". Si Trump lleva a cabo sus planes de abandonarlo, sería la primera vez que elimine a su país de un tratado de control de armas, según oficiales estadounidenses.



La postura de Rusia



Moscú ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones estadounidenses de supuestamente haber violado el tratado INF. Hace unos días, el embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov, recordó que no se ha presentado ninguna prueba que corrobore las acusaciones de Washington de que Rusia desarrolla un sistema de misiles de crucero que supuestamente viola el acuerdo.



El pasado junio, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló por su parte que "los estadounidenses realizan una actividad que no se puede denominar de otra forma que una preparación para violar el tratado INF".



Al mismo tiempo, dijo que "si en EEUU definitivamente toman el tumbo hacia la destrucción del tratado", Rusia se verá obligada a reaccionar. "Y, como dijo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reaccionaría de forma instantánea y simétrica", agregó Riabkov.