No es solo en América: Socialista Francés Jean Luc Melenchon denuncia campaña de desprestigio en su contra

Melenchon Credito: Aporrea.org

París, octubre 19 - El líder izquierdista francés Jean-Luc Melenchon denunció este viernes la existencia de una ofensiva política en su contra, a raíz de las investigaciones judiciales y los allanamientos simultáneos realizados esta semana.



'Una operación de este tipo no tiene ningún precedente en la vida política de nuestro país. Fuimos tratados como una organización terrorista o del gran bandidismo, con 15 registros al mismo tiempo', cuestionó durante una conferencia de prensa.



'Eso se organizó para darmateria prima mediática', deploró, y aseguró que 'se trata de un ofensiva política en nuestra contra'.



Esta semana se conoció la apertura de dos investigaciones judiciales que apuntan a Melenchon y a su movimiento Francia Insumisa: una por presuntas irregularidades en sus cuentas de la campaña presidencial de 2017 y otra por supuestos empleos ficticios en el Parlamento Europeo.



Como parte de las pesquisas, las autoridades llevaron a cabo registros simultáneos en la sede de FI, en el domicilio del político, así como en las residencias de varios de sus colaboradores.



Melenchon afirmó que todo ello 'busca ensuciar nuestro honor y gastar nuestra resistencia psicológica', pero 'no crean por un solo instante que bajaremos la mirada, no vamos a ceder'.



En el caso de la acusación por las cuentas, recordó que su campaña fue la más larga y la menos costosa de los cinco candidatos que lograron mayor apoyo ciudadano.



Respecto a la Eurocámara, aseguró que siempre se le preguntó a la administración si su movimiento estaba cumpliendo con las reglas de la institución.



'Somos personas honestas y de buena fe', defendió, y agregó que así lo demostrarán.