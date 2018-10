Esposa de ex jefe de la Interpol desaparecido en China denuncia amenazas

Grace Meng rechazó las acusaciones de soborno contra su esposo Meng Hongwei y le dijo a The Associated Press que hablar sobre la desaparición la estaba poniendo en “gran peligro" Credito: AP

19-10-18.-La esposa del ex presidente de la Interpol desaparecido en China reveló que recibió una llamada telefónica amenazadora que le advirtió que agentes iban a buscarla mientras ella está enfrascada en una batalla infructuosa por información sobre el paradero de su esposo.



En su primera entrevista en vivo desde que Meng Hongwei desapareció, Grace Meng rechazó las acusaciones de soborno contra su esposo y le dijo a The Associated Press que hablar sobre la desaparición la estaba poniendo en “gran peligro”.



Meng Hongwei —que es además el viceministro de seguridad pública de China-- desapareció durante un viaje a China a finales del mes pasado. Veterano funcionario del Partido Comunista chino con décadas de experiencia en el vasto aparato de seguridad del país, Meng, de 64 años, es el más reciente funcionario de alto nivel en ser víctima de una extensa purga de funcionarios supuestamente corruptos o desleales bajo el gobierno autoritario del presidente Xi Jinping.



Hablando con la AP el lunes por la noche en un hotel en Lyon, Francia, donde tiene su sede la Interpol, Grace Meng dijo que su último contacto con su esposo fue por mensaje de texto el 25 de septiembre, cuando él le escribió “espera mi llamada” y le mandó el emoji de un cuchillo tras regresar a China.



Luego de una semana sin noticias y una noche cuando ella estaba en su casa en Lyon poniendo en cama a sus dos hijos pequeños, recibió una llamada amenazadora en su celular de un hombre que le habló en chino.



"Él dijo: ‘escucha, no hables’”, dijo Meng. “’Vinimos en dos equipos, dos equipos para capturarte’”.



Dijo que el hombre agregó: “Sabemos dónde estás” y que cuando ella trató de hacer una pregunta, él repitió: “No hables, solamente escúchame”.



Como resultado, Meng está ahora bajo protección de la policía francesa.



El lunes, las autoridades chinas dijeron que Meng Hongwei estaba siendo investigado legalmente por aceptar sobornos y otros delitos que eran resultado de su “intencionalidad”. Horas antes, Interpol dijo que Meng había renunciado como presidente de la agencia policial internacional. No estaba claro si lo hizo por voluntad propia.



La señora Meng indicó que la acusación de sobornos es solamente una excusa para “desaparecerlo por tanto tiempo”.



"Como su esposa, yo sé que él es incapaz de eso”, dijo. Agregó que está dispuesta a hacer públicas sus cuentas bancarias.