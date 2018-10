Panamá: China fue el principal tema entre Mike Pompeo y Varela

Pompeo y Varela en Panamá

Panamá, octubre 19 - Un encuentro de aproximadamente 50 minutos sostuvieron el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.



Tras la reunión no hubo declaraciones a la prensa sobre los temas que abordaron ambos políticos. No obstante, Varela publicó en su cuenta de Twitter que compartió la estrecha colaboración entre ambos gobiernos en materia de seguridad, el manejo de flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ‘Manifesté al secretario Pompeo la importancia de que el sector privado y la sociedad civil se involucren más en la lucha contra el crimen organizado y en la búsqueda de alternativas a los problemas sociales que causan las migraciones masivas', escribió el mandatario panameño.



Sin embargo, hay un plato principal que formó parte central de conversación y que preocupa a los estadounidenses: las estrechas relaciones que se iniciaron en junio de 2017 entre Panamá y China continental, las cuales han cristalizado más de una veintena de acuerdos bilaterales.



A los estadounidenses les preocupa el tema de la seguridad. En especial, que Panamá permita la entrada y operación de los chinos en lo referente a inteligencia. ‘La Estrella de Panamá' conoció a través de una fuente diplomática que Washington no permitiría un nuevo actor en este terreno, pues ha sido un aliado permanente de los panameños en esta materia, por lo que la llegada de un tercero incomodaría a los estadounidenses. Por su parte, Panamá les ha hecho saber que sus socios estratégicos en esta materia son los americanos.



‘Ambas naciones trabajamos hacia los mismos objetivos', manifestó el secretario Pompeo, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según un comunicado de prensa de la Presidencia panameña.



Parte de esta reunión se efectuó en el balcón del despacho del presidente en el Palacio de Las Garzas desde donde Pompeo y Varela se asomaron un par de ocasiones para saludar a la prensa apostada en una tarima frente a la entrada de la casa de gobierno, desde donde se apreciaba el movimiento de las manos de ambos.



En la cita también se habló sobre Venezuela y Nicaragua, y los esfuerzos regionales necesarios para atender la situación humanitaria que atraviesan los migrantes.



La sorpresiva visita de Pompeo ocurrió un día antes de recibir al viceministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, quien arriba hoy a suelo panameño para ultimar detalles sobre la llegada del mandatario Xi Jiping a Panamá, programada para el mes de diciembre.



La visita de Estado al país canalero del enemigo comercial de los estadounidenses responde a una invitación que hizo Varela a Xi para reforzar los avanzados lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.



GIRA INTERNACIONAL



Mike Pompeo llegó a Panamá, procedente de Turquía.Después de la fugaz visita al Palacio de Las Garzas Pompeo partió con rumbo a México.



China es el segundo usuario del Canal y en estos momentos se negocia la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Panamá y China, además de la factibilidad de un tren que recorra 600 kilómetros desde la capital hasta la frontera con Costa Rica. Herramienta para la expansión de la Ruta de la Seda.



La relación entre Panamá y China es calificada por algunos expertos internacionales como ‘atípica' por la velocidad con la que Panamá ha concretado los acuerdos bilaterales con este gigante asiático. Además de lo anterior, les llama la atención ‘la forma en que ha actuado el gobierno en cuanto al otorgamiento de visas a ciudadanos chinos', indicó el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá Euclides Tapia. Antes, añade, el istmo ha sido muy estricto en la forma en que imparte visas a ciudadanos de esta nacionalidad, pero ahora ‘ha sido de una forma más liberal, un giro de 180 grados en comparación a la actitud que se tenido el país con China anteriormente', manifestó.



El catedrático explicó que la experiencia de las relaciones entre China y otros países se ha visto ‘marcada por la corrupción, un matiz que tiene ese elemento inserto en la relación, eso también es un asunto importante que pueden plantear al gobierno panameño los estadounidenses'.



Pompeo permaneció en suelo panameño por tres horas. Antes de partir, a las 6:30 p.m., hizo una escala en la Embajada de Estados Unidos, donde, acompañado de la delegación de medios que viajó con él, sostuvo una reunión con el equipo diplomático.



La aproximación entre las autoridades panameñas y el secretario de Estado de los Estados Unidos se suma a los encuentros bilaterales de alto nivel, como el presidencial en la Casa Blanca, en junio de 2017; la posterior visita oficial del vicepresidente, Mike Pence, a Panamá, y la del comandante de la Guardia Costera, almirante Paul Zukunft, entre otros que marcan la elevada dinámica de la agenda bilateral.



En la audiencia participaron la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; y el embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González-Revilla.



Mientras que por la parte estadounidense, Kimberly Breier, subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.; así como Roxanne Cabral, encargada de Negocios, a.i. y Thomas Brechbuhl, asesor del Secretario de Estado.