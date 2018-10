Segunda caravana de migrantes hondureños llega a ciudad de Guatemala

Policía fronteriza de Guatemala cierra el paso a migrantes de Honduras

Guatemala, octubre 19 - El segundo grupo de la caravana de migrantes hondureños, que salió de su país con destino a Estados Unidos (EEUU) llegó este jueves a Guatemala, luego de haber cruzado la frontera entre ambas naciones centroamericanas a pie.



Los migrantes llegaron en horas de la tarde a la ciudad de Guatemala (capital) donde fueron recibidos por activistas del Centro de Atención de Inmigrantes, quienes asistieron a unas 300 personas provenientes de Ocotepeque.



En tanto, se espera que en las próximas horas cientos de hondureños sigan llegando al albergue para recibir ayuda con alimentos y estadía, y puedan continuar su rumbo hacia México, donde se reunirán con el primer grupo que ya se encuentra en la frontera mexicana.



"Nosotros nos vinimos porqué allá no hay trabajo, soy madre soltera no tengo quien me ayude, por eso decidí venirme", dijo Blanca Aquilera, quien logró llegar junto a su bebé después de 16 horas de travesía caminando y pidiendo "aventones".



"Es la primera vez que emigro, nunca me imaginé estar aquí (...) pero quiero un futuro mejor para mis hijos, ya no más pobreza, ya no más violencia, ya no soportamos", indicó Suamy Castillo en relación a las causas que la llevaron a salir del país junto a miles de compatriotas.





Unos 2.000 hondureños partieron el pasado jueves desde el estado fronterizo de Ocotepeque con destino a EEUU huyendo de la crisis social y económica que enfrenta el país, situación que ha sido negada por el presidente Juan Orlando Hernández.



Por su parte, el mandatario de EEUU, Donald Trump, rechazó la caravana y amenazó con suspender la asistencia económica a los países centroamericanos que permitan el paso de los migrantes. En este sentido, el Gobierno de Guatemala ha desplegado a la Policía Federal para impedirles el ingreso.



Sin embargo, cientos de personas siguen sumándose a la caravana, y todos aseguran que pese a las dificultades y trabas continuarán firmes en su objetivo hasta cruzar la frontera de México y llegar a EEUU.