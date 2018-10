Republicanos en EEUU temerosos de voto femenino

Trump no merece el voto femenino, dice la pancarta

18 de octubre de 2018.- Miembros del Partido Republicano estadounidense temen hoy perder el apoyo de los mujeres a causa de los ataques del presidente Donald Trump contra el principal sector de votantes del país.



Así lo refleja este jueves un artículo que publica el diario The Hill, especializado en temas del Congreso, al señalar que los ataques personales del mandatario contra las mujeres alimentan los temores del llamado partido rojo que podría perder votantes femeninas en los suburbios en noviembre.



Indica la publicación que el último insulto del presidente, dirigido a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, se produce tres semanas antes de las elecciones parciales y justo después de una batalla de confirmación sobre el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.



Los legisladores republicanos se apresuraron a condenar los comentarios ofensivos de Trump calificando a Daniels de 'burla'. 'No hay lugar para ese tipo de lenguaje ... no debería haber dicho eso '', dijo la víspera la cadena CBS el presidente Paul Ryan (R-Wisconsin).



Por su parte, el representante Chris Stewart (R-Utah) calificó el ataque de 'no confidencial' y 'grosero', lamentando que el comportamiento de Trump en Twitter socave los logros del Partido Republicano.



Añade The Hill que Trump atacó repetidamente la apariencia física de sus adversarias femeninas durante las elecciones presidenciales de 2016 y aún ganó la Casa Blanca, señalan los escépticos.



'Es solo otro tweet en un patrón continuo', dijo la estratega del Partido Republicano Liz Mair. 'Cuando te comportas constantemente de una manera escandalosa, las personas se inmunizan y se sienten insensibles', indicó en un aparente intento de restar valor a las críticas.



No hay duda de que los republicanos preferirían hablar sobre la economía, los empleos y los impuestos en el tramo final de la campaña en lugar de responder preguntas de los reporteros locales sobre lo que piensan del comentario de Trump sobre Daniels, señaló d4el periódico.



Tratar con preguntas sobre los comentarios del presidente no es nada nuevo para los republicanos en la campaña electoral. El comentario es solo el último de una serie de ataques crudos y en ocasiones raciales que el presidente lanzó contra mujeres.



Los republicanos que apoyan las políticas de Trump están profundamente frustrados con su retórica, y les preocupa que alejará aún más a las mujeres moderadas e independientes del partido.



Los republicanos están defendiendo docenas de escaños vulnerables este otoño, muchos de los cuales se encuentran en distritos suburbanos, donde se espera que las mujeres con educación universitaria formen un bloque electoral crucial que puede inclinar la balanza por los demócratas.