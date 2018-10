Se forma una nueva caravana de hondureños hacia EEUU ignorando advertencia de Trump

Tegucigalpa, octubre 18 - Alrededor de 300 hondureños iniciaron otra caravana en la que intentarán cruzar El Salvador y llegar a Estados Unidos, pese a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar la ayuda que concede a su país si no se detiene una primera caminata que avanza hacia esa nación.



Los inmigrantes hondureños están saliendo del país por la aduana de El Amatillo, frontera entre Honduras y El Salvador, afirmó a periodistas en ese lugar un comisario de la Policía identificado con el apellido Pineda.



Señaló que las autoridades hondureñas han pedido a los inmigrantes “desistir” de su pretensión de abandonar el país con la idea de llegar a Estados Unidos, pero no han tenido un resultado positivo.



Ante ello, el comisario Pineda indicó que el Gobierno de Honduras está coordinado con El Salvador para que sus autoridades brinden todo el apoyo a los inmigrantes hondureños.



La nueva caravana pretende cruzar El Salvador, luego Guatemala hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, indicó a periodistas uno de los integrantes de la caminata, que dijo ser del municipio de Pespire, departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.



“Buscamos una facilidad de empleo ya que aquí no logramos tener uno, andamos buscando una ayuda para nuestra familia”, subrayó el migrante hondureño, quien dijo que se enteró de la caravana a través de los medios de comunicación.

