Mike Pompeo efectúa sorpresiva visita a Panamá

Mike Pompeo

Panamá, octubre 18 - El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, hará este jueves una sorpresiva visita a Panamá para hablar sobre Venezuela y Nicaragua, según su vocera, aunque la Cancillería istmeña dijo que es para reafirmar los fuertes lazos bilaterales.



La comunicación oficial panameña, hecha posterior al anuncio de la representación de Estados Unidos en esta capital, señaló que 'el espacio será propicio para reafirmar los fuertes lazos que unen a estas dos naciones, con una agenda amplia y robusta enfocada en seguridad, comercio, intercambio educativo y cultural, entre otros'.



La fuente confirmó la entrevista con el presidente del país, Juan Carlos Varela, y con la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, informada previamente por el Departamento de Estado, el cual dijo que discutirán sobre las prioridades regionales, 'incluyendo la defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua'.



Según las estrictas reglas para la cobertura periodística, el diplomático mantendrá distancia con los periodistas, pues hasta el momento no está prevista ninguna declaración o pronunciamiento público y los medios solo presenciarán el recibimiento oficial en la entrada del Palacio Presidencial.



Pompeo llegará aquí luego que Washington en septiembre pasado llamó a consultas a su encargada de negocios en el Istmo, Roxanne Cabral, por la decisión de Panamá de romper relaciones con Taiwán y reconocer la existencia de una sola China, con cuyo gobierno estableció relaciones en junio de 2017.



La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmó que el llamado de sus jefes de legaciones en Panamá, El Salvador y República Dominicana estaba 'relacionada con decisiones recientes de ya no reconocer a Taiwán', al tiempo que chantajeó al vincularlo con el apoyo de su país a 'instituciones y economías fuertes, independientes y democráticas...'



Por tanto, analistas locales aseguran que el tema estará dentro de las conversaciones privadas, e incluso algunos opinan que pudiera ser el centro del diálogo, tomando en cuenta que recientemente el propio vicepresidente estadounidense, Mike Pence, atacó verbalmente a la nación asiática en un discurso como parte de una escalada anti china.



Nauert informó ayer, también, que Pompeo llegará el viernes a México, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el designado en ese cargo para el próximo gobierno, Marcelo Ebrard; no anunció encuentro alguno con el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador.