Adolescente mata a 17 personas en tiroteo en centro educativo en Crimea: El autor del ataque se suicidó

Credito: Reuters

17-10-18.-Al menos 17 personas murieron y decenas quedaron heridas en un centro educacional de Crimea luego de que el miércoles un estudiante recorrió el instituto disparando a sus compañeros antes de suicidarse, informaron autoridades rusas.



Vladislav Roslyakov, de 18 años, llegó al lugar, ubicado en la ciudad portuaria de Kerch, en la tarde con un arma de fuego y empezó a disparar, informaron investigadores. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en el centro, con heridas de bala que se habría autoinfligido, agregaron.



No había información inmediata de pistas sobre los motivos que podría haber tenido Roslyakov para realizar tal ataque, que evocó hechos de violencia similares perpetrados por estudiantes en las escuelas estadounidenses.



Rusia se anexó Crimea de manos de Ucrania hace cuatro años, lo que generó condena y sanciones de parte de la comunidad internacional. Pero desde entonces no se habían registrado incidentes de violencia de tal magnitud en la región.



Muchas de las víctimas fueron adolescentes que sufrieron heridas de bala y metralla. Alumnos y personal del instituto relataron que el caos empezó con una explosión, seguida de otros estallidos y de una ráfaga de disparos.



Desde Sochi, donde estaba en una reunión con el presidente egipcio, el mandatario ruso, Vladimir Putin, declaró un momento de silencio por las víctimas y dijo que se realizaría una cuidadosa investigación del hecho.



“Esto es claramente un crimen”, dijo. “Los motivos serán cuidadosamente investigados”.



“CUERPOS DE NIÑOS POR TODOS LADOS”



La directora del centro educativo que da formación profesional, Olga Grebennikova, describió la escena con la que se encontró cuando entró. “Hay cuerpos por todos lados, cuerpos de niños por todos lados. Fue un real acto de terrorismo. Irrumpieron unos 5 ó 10 minutos después de que me fui”.



“Luego corrieron tirando algún tipo de explosivo, y después fueron al segundo piso con armas, abrieron las puertas de la oficina y mataron a todos los que pudieron encontrar”, agregó.



Poco después del ataque, funcionarios rusos afirmaron que investigaban la posibilidad de que fuera un acto terrorista. Sin embargo, el Comité Investigador, organismo encargado de los crímenes graves, indicó que lo iba a reclasificar como una matanza masiva.



Inicialmente, autoridades informaron de 18 muertos, cifra que el Comité revisó a 17. Un empleado de un hospital de Kerch afirmó que habían ingresado decenas de heridos.