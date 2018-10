Reclamos de votos para Haddad (PT) se multiplican en Brasil

Credito: PL

Brasilia, 17 oct (PL) A poco más de una semana del segundo turno de las elecciones presidenciales en Brasil, los reclamos de votos para el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, se multiplican en todos los ámbitos.



En un video difundido a través de las redes sociales, el reconocido actor Wagner Moura apeló la víspera al ex presidente Fernando Henrique Cardoso y al presidenciable Ciro Gomes para que respalden a Haddad, 'como el único medio de detener la ascensión del fascismo, representada por la candidatura de Jair Bolsonaro'.



Moura deploró la muerte con 12 puñaladas del maestro de capoeira Moa do Katendé, en Salvador de Bahía, y la brutal agresión sufrida por una joven a la cual marcaron una suástica en su cuerpo, hechos violentos perpetrados en ambos casos por seguidores del ultraderechista Bolsonaro, representante del Partido Social Liberal (PSL).



Por su parte, el escritor y editor Luiz Schwarcz, fundador y propietario de la Compañía de las Letras, una de las mayores casas editoriales del país, dirigió este martes una carta a los autores, editores y libreros, en la cual sugirió a todos cuantos aprecian la libertad de expresión votar por Haddad.



En su misiva, Schwarcz subrayó que la línea editorial del grupo puso siempre un énfasis claro en las causas justas, publicando libros de apoyo a las minorías, que reflejaran la pluralidad y se posicionaran contra la discriminación racial y a favor de la libertad de expresión.



Sugirió asimismo a sus colegas editores votar por Haddad, posicionándose contra el discurso difusamente prejuicioso, el autoritarismo y la intolerancia, símbolos del otro polo que se anuncia como alternativa en el segundo turno de esta elección, escribió.



'La candidatura de Bolsonaro es falsamente nueva y es hermana de tiempos tenebrosos de nuestra vida política y cultural', advirtió.



Con relación al candidato presidencial petista, manifestó que su perfil moderado dentro del partido permite tener la esperanza de que los numerosos equívocos del PT en varias áreas no se repitan y que esa organización retorne a los compromisos que marcaron su origen.



El respaldo a la candidatura de Haddad fue expresado también por el gobernador del nordestino Estado de Ceará, Camilo Santana (PT), quien dijo tener la absoluta convicción de que éste es el presidenciable más preparado y el único capaz de promover el diálogo, el entendimiento y la unión de fuerzas que el país tanto necesita para crecer.



Haddad no representa un partido, sino un proyecto para Brasil, sostuvo el gobernante y dijo no poder creer jamás en Bolsonaro, que profesa el odio, la violencia, la intolerancia, e incluso declaró que discriminaría a aquellas entidades federativas cuyos autoridades no fueran sus aliados.



El repudio a Bolsonaro, dijo el diario digital Brasil 247, fue expresado también ayer por diferentes grupos políticos miembros del Parlamento Europeo, que suscribieron un Manifiesto Internacional contra el Fascismo en Brasil, en el cual llamaron a los ciudadanos de esta nación a reflexionar sobre la gravedad del actual momento histórico.



'Entre la democracia y el fascismo no puede haber neutralidad', advirtieron en el documento los eurodiputados.